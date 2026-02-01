[오늘의 운세/2월 15일]

● 쥐
48년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
60년 예상치 못한 경사가 있다.
72년 운수 좋은 날, 답답했던 일이 풀린다.
84년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다.
96년 감정이나 이상보다는 현실을 바탕으로 계획을 수립할 것.
08년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
● 소
37년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것.
49년 좀 더 구체적인 계획을 세워볼 것.
61년 인간관계 좋아지고 마음이 통한다.
73년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
85년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요.
97년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
● 범
38년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것.
50년 먼 곳에서 반가운 소식 들려온다.
62년 마음에 들어도 무리하지는 말 것.
74년 당장은 조금 힘들어도 결국엔 웃는다.
86년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
98년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
● 토끼
39년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯.
51년 하고 싶으면 자신감 가지고 추진.
63년 좀 더 넓게 보고 발상의 전환이 필요한 시점.
75년 결과도 중요하지만 과정도 중요.
87년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
99년 표정이 재산, 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것.
● 용
40년 긍정적이고 즐거운 마음이 건강에 최고.
52년 아무리 바빠도 마음의 여유를 가져야 한다.
64년 돌다리도 두드려라.
76년 좀 더 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
88년 즉흥적인 감정은 통제할 필요가 있다.
00년 고백하기에 좋은 날, 자신감을 갖고 용기가 필요.
● 뱀
41년 작은 일에서 큰 기쁨을 맛보게 될 듯.
53년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
65년 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
77년 직감이나 예감이 맞아 떨어진다.
89년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
01년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
● 말
42년 처음은 힘들어도 결과는 좋다.
54년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다.
66년 서두르지 말고 여유 있게 풀어갈 것.
78년 자녀나 아랫사람에게 관심 가질 것.
90년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
02년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
● 양
43년 건강에 문제가 있는 날, 과음과식은 절대금물!
55년 기대하지 않았던 사람이 도와준다.
67년 귀인의 도움으로 실마리가 한꺼번에 풀리는 형상.
79년 마음을 터놓고 대화를 해볼 것.
91년 편법이나 융통성보다는 원칙대로 할 것.
03년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
● 원숭이
44년 때론 알면서도 속아 줄 필요가 있다. 이해심이 큰 복을 부른다.
56년 눈앞의 이익보다는 명분이나 자존심을 가질 것.
68년 헛돈 안 쓰는 것이 버는 것.
80년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
92년 한발 물러서는 양보가 필요할 때.
04년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
● 닭
45년 조금은 화려하고 밝은 의상도 좋다.
57년 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
69년 억지로 하지 말고 그냥 두어도 잘 풀려나간다.
81년 계획대로 진행된다, 서두르지 말라.
93년 실현 가능성을 두고, 좀 더 현실적이고 구체적인 계획을 세워볼 것.
05년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
● 개
46년 아랫사람에게 잘 해줘야 복 받는다.
58년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
70년 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
82년 손에 익은 것이 좋다, 옛것을 지키고 존중할 것.
94년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
06년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
● 돼지
47년 바쁘긴 해도 유쾌한 하루.
59년 마음의 문을 열면 만사형통.
71년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯.
83년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
95년 매사에 자신감 가지고 적극적으로 행동할 것.
07년 작은 일에도 감사하는 마음을 가져라. 능력 인정 받는다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0