[오늘의 운세/2월 16일]

● 쥐
48년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
60년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
72년 일도 많지만 보람도 크다.
84년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
96년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
08년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
● 소
37년 계획한 일이 순풍에 돛을 달 듯 풀린다.
49년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 지혜로운 처세.
61년 배우자와 시간을 가져라.
73년 가급적 대중교통 이용할 것.
85년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
97년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
● 범
38년 같은 생각을 가진 사람과 뭉칠 것.
50년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
62년 좋은 소식이 기다리고 있다.
74년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
86년 금전적인 문제는 큰 어려움 없이 풀린다.
98년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
● 토끼
39년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
51년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
63년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
75년 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것.
87년 가끔은 일상생활서 벗어나 보아라.
99년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
● 용
40년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
52년 모든 일이 잘 풀려 나간다.
64년 운전 할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
76년 작은 것에 인색하지 말 것.
88년 고백하기에 좋은 날, 용기가 필요.
00년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것.
● 뱀
41년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
53년 승자의 아량과 여유가 필요.
65년 금전 문제나 사람 문제로 고민할 수 있다.
77년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게.
89년 상황이나 분위기 파악을 잘할 것.
01년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
● 말
42년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
54년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
66년 기대가 크면 실망도 크다.
78년 사소한 일이라도 정성을 다할 것.
90년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
02년 무리하지 말고 현재에 충실할 것.
● 양
43년 외출할 때는 따뜻하게 입는 것이 좋다.
55년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
67년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
79년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
91년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
03년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
● 원숭이
44년 사소한 일로 인해 새로운 계기가 생길 수 있다.
56년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
68년 자신의 위치에서 본분을 다해라.
80년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
92년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다.
04년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
● 닭
45년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
57년 자존심 버리고 도움을 받아라, 백지장도 맞들면 낫다.
69년 상대방의 입장에서도 생각해 볼 것.
81년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
93년 작은 일에도 감사하는 마음을 가져라.
05년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
● 개
46년 묵은 솔이 광솔, 손에 익숙한 게 좋다.
58년 겉치레보다는 마음 편안한 것을 선택.
70년 이득도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
82년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
94년 가급적 친절 모드로 일관할 것.
06년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
● 돼지
47년 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상.
59년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 길하다.
71년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
83년 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
95년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
07년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0