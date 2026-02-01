[오늘의 운세/2월 17일]

● 쥐
48년 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것.
60년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
72년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
84년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
96년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인.
08년 늦은 시간까지 돌아다니지 말고 일찍 귀가 할 것.
● 소
37년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
49년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
61년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
73년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
85년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
97년 귀인의 도움을 받게 되며 좋은 일 생긴다.
● 범
38년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
50년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
62년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
74년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
86년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
98년 자신의 감정과 생각을 소신껏 펼칠 것.
● 토끼
39년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다.
51년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다.
63년 오늘은 가급적 외출을 자제할 것.
75년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
87년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
99년 회식 자리나 즐거운 만남 생길 수 있다.
● 용
40년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯.
52년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
64년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
76년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
88년 충동구매와 과음은 금물!!
00년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다.
● 뱀
41년 모든 것은 세월이 약이다.
53년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
65년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
77년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해볼 것.
89년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다.
01년 아끼는 사람에게 마음의 선물을 해보아라.
● 말
42년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
54년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
66년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
78년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
90년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
02년 감정자제, 값비싼 물건 구입은 다음에 할 것.
● 양
43년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
55년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
67년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다.
79년 드러나지 않는 거래에 좋은 날.
91년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
03년 작은 돈에는 인색하지 말 것.
● 원숭이
44년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
56년 고질병에서 해방이 되는 기상!
68년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
80년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
92년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
04년 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
● 닭
45년 마음의 여유를 가지고 칭찬과 부드러움이 더 효과적이다.
57년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
69년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것.
81년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
93년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
05년 가정으로 빨리 귀가하면 좋은 날.
● 개
46년 행운의 여신이 함께하고 있다.
58년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
70년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯.
82년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어 준다.
94년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
06년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
● 돼지
47년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
59년 중요한 일은 내일을 기약해라.
71년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
83년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
95년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남.
07년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
인천철학관 박성희 원장
