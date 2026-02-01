[오늘의 운세/2월 18일]

● 쥐
48년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
60년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
72년 지나친 과욕은 금물!
84년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
96년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
08년 천천히 실수하지 않아야 한다. 실수도 반복되면 무능이다.
● 소
37년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
49년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
61년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
73년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
85년 주위 사람들과 친하게 지낼 것.
97년 경솔한 행동으로 망신 수 있으니 매사 신중할 것.
● 범
38년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
50년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
62년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
74년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
86년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
98년 묵묵히 전진하다보면 좋은 소식 있다.
● 토끼
39년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
51년 베푼 만큼 돌아온다.
63년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
75년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
87년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
99년 짜증나도 감정적인 일처리는 삼갈 것.
● 용
40년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
52년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
64년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
76년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
88년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
00년 손익을 봐라, 세상에 완전한 공짜는 없다.
● 뱀
41년 이것도 좋고 저것도 좋다.
53년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
65년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
77년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
89년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
01년 현재의 상황을 정확하게 파악하는 것이 우선.
● 말
42년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
54년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯.
66년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
78년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
90년 충동적인 구매나 언행 주의.
02년 눈앞의 이익 보다 옳고 그름을 기준으로 판단 할 것.
● 양
43년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
55년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
67년 지나치면 모자람만 못한 법.
79년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
91년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다.
03년 전통도 중요하지만 새로운 것도 받아 들여야 한다.
● 원숭이
44년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
56년 오랜 숙원이 이루질수 있다.
68년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
80년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯.
92년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
04년 아무리 바빠도 지킬 건 지키며 살아야 한다.
● 닭
45년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
57년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
69년 모임에서 분위기 주도하고 인기 상승.
81년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
93년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
05년 주변의 신뢰를 얻는 것이 우선이다.
● 개
46년 마음은 평화! 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
58년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
70년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
82년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
94년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
06년 무리하지 말고, 돌다리도 두드려보고 건너라.
● 돼지
47년 세 번만 더 생각하고 결정지을 것.
59년 편견을 버리고 마음을 열어라.
71년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
83년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
95년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
07년 은혜는 작은 것 일지라도 꼭 갚아야 한다.
인천철학관 박성희 원장
