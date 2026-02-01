‘아기맹수’ 김시현 “자취 7년 차…고3 때부터 일 시작해”

13일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 무지개 라이브 ‘말 달리자’ 특집으로 꾸며져 ‘아기맹수’ 김시현 셰프가 출격했다.
넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’에서 야무진 실력과 함께 귀여운 ‘앙!’으로 눈도장을 찍은 셰프 김시현이 일상을 공개했다.
김시현은 고3 때부터 일을 시작해 자취 7년 차라고 전해 모두를 놀라게 했다. 김시현은 “졸업 직후에는 경력이 없어 포트폴리오를 모아서 냅다 편지랑 같이 (제출했다)”라고 덧붙였다. 김시현은 이사한 지 한 달이 채 안 됐다고 밝히며 작업실처럼 사용할 큰 주방이 필요해 이 집을 선택했다고 전했다. 이어 김시현은 다양한 식재료부터 조리 기계, 식기 등으로 가득한 집을 공개해 시선을 모았다.
한편, MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’는 독신 남녀와 1인 가정이 늘어나는 세태를 반영해 혼자 사는 유명인들의 일상을 관찰 카메라 형태로 담은 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램으로 매주 금요일 오후 11시 10분에 방송된다.
