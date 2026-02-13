“설명할 시간 없어, 어서 타!”…‘18만 전자’에 이재용 밈 떴다

삼성전자 주가가 18만 원을 넘기며 사상 최고가를 기록한 가운데 온라인상에선 이와 관련한 일명 ‘이재용 밈’(meme·인터넷 유행 콘텐츠)이 나와 눈길을 끌었다.
13일 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 1.46% 오른 18만1200원으로 마감했다. 전날 종가 기준 17만 원대를 돌파한지 하루 만에 사상 처음 ‘18만 전자’에 오른 것이다. 주가는 장 중 한때 18만4400원까지 치솟으며 시가총액이 미국 최대 은행 JP모건체이스를 뛰어넘어 글로벌 시총 14위를 달성하기도 했다. 삼성전자가 전날 업계 최초로 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 양산을 시작한다고 발표한 점이 호재로 작용했다는 분석이다.
이러한 상승세에 커뮤니티 게시판과 사회관계망서비스(SNS)에서는 이재용 삼성전자 회장을 주인공으로 한 밈이 확산했다. 공개된 사진 속 이 회장은 차량 문을 연 뒤 “설명할 시간이 없어. 어서 (삼전 주식에) (올라)타”라며 손을 내밀고 있다. 불길이 치솟는 반대 방향에서는 개미 투자자로 보이는 이들이 이 회장을 향해 달려오고 있는 모습이다. 더 늦기 전에 삼성전자 주식을 사들이라는 의미를 담은 인공지능(AI) 이미지다.
해당 이미지를 본 이들의 반응은 다양하다. “형만 믿고 타겠다” “내릴까 했는데 이 짤 때문에 계속 탑승해 있어야겠다” “몰려오는 개미들을 보라” 등 재치있는 댓글이 이어졌다. 반면 “탔다가 못 내릴까봐 아직도 탑승하지 못하고 있다” “나만 안 탄 느낌이라 지금이라도 타야 하나 싶은 마음이 올라온다” “밈 보고 다들 웃기다고 하는데 나는 왜 슬픈지 모르겠다” 등 불안한 마음을 드러낸 이들도 있다.
댓글 0