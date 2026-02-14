오세훈 “빨리 ‘절윤’해야…‘윤 어게인’으론 이번 선거 어렵다”

오세훈 서울시장은 14일 장동혁 국민의힘 대표와 당 지도부를 향해 “중도층의 마음을 얻을 수 있는 노선으로 빨리 전환해야 한다”며 “빨리 ‘절윤’을 해달라”고 거듭 요청했다.
오 시장은 이날 MBN ‘뉴스와이드’ 인터뷰에서 “우리 당에 아직도 계엄을 옹호하는 듯한 발언을 했던 분들이 주로 장 대표 주변에 포진하고 있다. 이런 분들이 계속 계시는 한, 노선 자체가 ‘윤 어게인’에 가깝다고 느껴지는 한 이번 선거는 굉장히 어려울 것”이라며 이같이 말했다.
그는 “평소 정치에 크게 관여하지 않는 이른바 중도층, 혹은 스윙보터는 지금 우리 당의 노선을 썩 좋아하지 않는다”면서 “특히 수도권 승리를 하려면 국민이 동의하는, 다시 말해 민심의 바다인 중도층의 마음을 얻을 수 있는 노선으로 빨리 전환해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “그것(노선 전환)은 장 대표를 둘러싼 사람들의 면모로 나타난다”며 “그래서 빨리 ‘절윤’을 해달라고 요청 드리는 것”이라고 덧붙였다.
오 시장은 지방선거 공천을 앞두고 당 대표와 대립각을 세우는 것이 부담이 되지 않느냐는 질문에 “입바른 소리를 하면 원래 미운털 박히는 건데, 왜 걱정이 안 되겠나”라며 “저 하나만이라면 괜찮지만, 지금 서울과 경기 기초 지자체장들 전부 사색이 돼 있다. 빨리 당에서 지방선거에 도움이 되는 노선으로 바꿔주길 간절히 바라는 분이 수천 명”이라고 답했다.
또 “한동훈 전 대표를 편든다는 오해를 받으면서까지 제가 이렇게 절박하게 이야기하는 것을 당 지도부가 무게 있게 받아들여 깊이 고민해주시면 좋겠다”고 말했다.
친한(친한동훈)계 배현진 의원이 전날(13일) 당 중앙윤리위원회로부터 징계 처분을 받은 것에 대해서는 “(당이) 계속 축출의 정치를 하고 있다”며 “어떻게든 다 보듬어 안아서 함께 선거를 치르는 체제로 들어가야 하는데 굉장히 안타깝게 생각한다”고 했다.
그러면서 “늦지 않았다. 윤리위 결정은 이미 내려졌지만, 당 최고위원회에서 바꿀 수 있다”며 “징계가 내려지는 경우 당헌·당규를 보면 징계 수위를 낮추거나 취소하는 게 당 지도부 회의에서 가능하도록 돼 있다. 지도부의 그런 결단을 촉구한다”고 했다.
또 “(징계를) 취소하든지 수위를 낮추든지 재량껏 해도 좋은데, 배 위원장은 선거를 통해 당선된 분”이라며 “그런 분을 내치면 당내 민주주의 원칙에도 크게 어긋나고 다른 갈등의 불씨가 커지는 셈”이라고 지적했다.
