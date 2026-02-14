홍준표 “내란 잔당으론 총선도 가망 없어…용병 세력 척결해야”

홍준표 전 대구시장은 14일 국민의힘을 겨냥해 “내란잔당으로는 이번 지방선거뿐만 아니라 앞으로 있을 총선도 가망 없다”고 강도 높게 비판했다.
홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북에 “민주당 이재명 대표는 지난 총선을 앞두고 반명세력을 무자비하게 숙청하는 공천을 했지만 윤석열, 한동훈의 헛발질로 총선에서 대승했다”며 “용병세력을 척결하지 않고는 그 당의 미래는 없다”고 했다.
그는 “정권교체 1년 뒤 치러지는 지선의 패배는 어차피 예정된 수순인데 지선에 매몰되어 당과 나라를 망친 세력들에 대해 관용을 베풀면 또다시 그런 분탕세력들이 준동한다”고 주장했다.
이어 “3월초 당명도 바꾸고 정강정책도 정통보수주의로 바꾸어 김종인 색채를 완전히 지우고 용병 잔재세력도 청산하여 새롭게 출발하라”며 “‘당단부단 반수기란(當斷不斷 反受其亂·마땅히 잘라야 할 것을 자르지 못하면 재앙이 온다)’ 이라는 고사성어를 명심하라”고 조언했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
