독재자 마두로 잡은 건 ‘인공지능’…미군 ‘확고한 결의’ 작전에 사용

지난달 미군이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에서 인공지능(AI)을 실제로 활용했다는 보도가 나왔다.
미국 정치매체 악시오스는 13일(현지시간) 사안에 정통한 복수 관계자를 인용해 미군이 앤트로픽사의 AI 모델 ‘클로드(Claude)’를 작전 계획과 수행 과정에 활용했다고 보도했다.
앞서 미국은 지난달 3일 ‘확고한 결의’라는 이름의 작전을 통해 마두로 대통령 부부를 카라카스의 은신처에서 체포해 미국으로 압송했다. 베네수엘라 정부에 따르면 베네수엘라군 약 100명이 사망했지만 미군 피해는 없었다.
이 AI는 구글과 아마존의 지원을 받는 미국의 스타트업 앤트로픽이 개발한 AI로, 혼란스러운 군사 작전 상황에서도 다량의 정보를 신속히 처리하고, 상황에 맞춘 대응 방안을 제시하는 데 큰 도움을 준 것으로 전해졌다.
월스트리트저널(WSJ)도 이날 국방부가 클로드를 기밀 작전에 적용했다면서, 앤트로픽이 미국 방위 관련 데이터 업체 팔란티어(Palantir)와의 협력을 통해 모델을 제공했다는 점을 보도했다.
이는 AI가 실제 군사 의사결정 체계에 도입된 사례로 주목받고 있다.
클로드는 개발사 앤트로픽은 살상 무기 개발, 폭력 촉진, 사찰 등 폭력적 목적으로의 사용을 금지하는 내부 가이드라인을 갖추고 있다.
그러나 군 기관과의 기밀 협력 시스템을 통해 제한적으로 제공되는 버전이 이번 작전에 쓰인 것으로 알려지며 AI의 군사적 역할에 대한 논쟁이 커지고 있다.
앤트로픽 측은 특정 작전에서 AI가 실제로 사용됐는지에 대해서는 공식 언급을 거부했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
