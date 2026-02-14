본문으로 바로가기
사회
‘구독자 51만명’ 20대 마술사, 할아버지와 싸우고 불 지르려다 붙잡혀
동아일보
업데이트
2026-02-14 14:02
2026년 2월 14일 14시 02분
입력
2026-02-14 13:58
2026년 2월 14일 13시 58분
김예슬 기자
뉴시스
틱톡 구독자 약 51만 명을 보유한 20대 마술사가 가족과 다투던 중 집에 불을 지르려다 경찰에 입건됐다.
14일 서울 은평경찰서는 현주건조물방화예비 혐의로 20대 남성 A 씨를 입건해 수사 중이다.
A 씨는 지난 5일 오전 2시경 서울 은평구 불광동의 한 주택에서 외할아버지와 말다툼을 벌이다 집에 불을 지르려 한 혐의를 받고 있다.
다행히 방화 시도가 실제 화재로 이어지지 않아 피해자는 없었다. A 씨의 외할아버지도 다치지 않은 것으로 파악됐다.
당시 A 씨는 술에 취한 상태였던 것으로 전해졌다. A 씨는 틱톡 구독자 약 51만 명을 보유한 인플루언서로 한 공중파의 마술 경연 프로그램에 출연한 이력이 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨를 임시 조치해 가족과 분리한 뒤 조사 중이다. 현재 A 씨는 집에서 퇴거 조치됐다.
경찰은 조만간 A 씨를 검찰에 송치할 방침이다.
#유명 마술사
#방화 혐의
#20대 마술사
#인플루언서 방화
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
