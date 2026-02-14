“AI 쓰면 업무 줄어든다더니 웬걸?”…8개월 관찰 ‘퇴근 늦어졌다’

생성형 인공지능(AI)이 업무 부담을 줄일 것이라는 기대와 달리, 실제 현장에서는 업무 시간과 업무 범위가 동시에 확대되는 현상이 나타났다는 연구 결과가 나왔다. AI가 절약해준 시간이 휴식으로 이어지기보다 추가 업무로 다시 채워지면서, 생산성 향상이 곧바로 근로시간 감소로 이어지지 않는 흐름이 확인됐다는 분석이다.
최근 UC버클리 하스 경영대학원 연구진이 하버드비즈니스리뷰(HBR)에 발표한 연구에 따르면, 연구진이 약 200명 규모의 미국 기술기업을 8개월 동안 관찰한 결과 직원들은 AI 활용 이후 더 빠른 속도로 더 많은 업무를 수행했으며, 업무를 처리하는 시간대도 하루 전반으로 확대됐다. 회사가 AI 사용을 의무화하지 않았음에도 직원들이 자발적으로 활용 범위를 넓히면서 업무량이 자연스럽게 증가한 것으로 나타났다.
● 휴식 시간까지 침투한 AI 업무
연구진은 특히 휴식 시간으로 여겨졌던 공백에 업무가 스며드는 변화에 주목했다.
직원들은 점심시간이나 회의 대기 시간, 파일을 기다리는 순간에도 AI에 프롬프트를 입력해 작업을 진행하는 경우가 많았고, 자리를 떠나기 직전 마지막으로 짧은 프롬프트를 보내 두고 AI가 작업을 이어가도록 하는 사례도 관찰됐다.
연구진은 이러한 짧은 단위의 작업이 누적되면서 업무가 저녁이나 이른 아침 시간대로까지 자연스럽게 확장되는 경향이 나타났다고 설명했다.
● 직무 경계 넓어지고 멀티태스킹 증가
직무 경계의 확장도 업무량 증가에 영향을 미쳤다. AI 도움으로 이전에 맡지 않던 업무까지 직접 처리하는 사례가 늘면서, 기획자와 디자이너가 코드 작성에 참여하거나 연구 인력이 엔지니어링 작업을 수행하는 등 개인이 맡는 업무 범위가 넓어졌다. 동시에 엔지니어들은 동료들이 AI를 활용해 만든 결과물을 검토하고 수정하는 데 추가 시간을 투입하게 되면서 새로운 형태의 업무 부담도 발생했다.
AI 활용 확대는 멀티태스킹 증가로도 이어졌다. 직원들은 자신이 작업을 진행하는 동시에 AI가 다른 버전을 생성하도록 하거나 여러 작업을 병렬로 실행하는 방식으로 업무를 처리했다. 생산성이 높아졌다는 체감이 있었지만 동시에 관리해야 할 작업이 늘어나면서 인지적 부담 역시 커지는 모습이 나타났다.
● 생산성 높아졌지만 ‘조용한 업무 팽창’ 우려
연구진은 이러한 변화가 단기적으로는 생산성 상승으로 보일 수 있지만, 시간이 지나면 업무량이 점진적으로 증가하는 ‘조용한 업무 팽창(workload creep)’으로 이어질 수 있다고 지적했다. 직원들이 자발적으로 더 많은 일을 수행하는 형태로 나타나기 때문에 조직이 실제 부담 증가를 인식하기 어렵고, 장기적으로는 피로 누적과 업무 품질 저하로 연결될 가능성이 있다는 것이다.
연구진은 “AI는 업무를 줄이기보다 더 많은 일을 하게 만들고 멈추기 어렵게 만드는 경향이 있다”며 “기업들이 단순히 AI 도입률을 높이는 데 그칠 것이 아니라, 업무 속도와 활용 범위를 관리하는 조직 차원의 운영 원칙을 마련해야 한다”고 밝혔다.
