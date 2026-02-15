온니영, 무무소, 뉴욕뮤지엄…‘中 짝퉁’ 난립에 韓브랜드 타격

최근 상하이 대한민국 임시정부 청사 맞은편에는 한국 베이커리 ‘런던 베이글 뮤지엄’을 그대로 모방한 ‘뉴욕 베이글러스 뮤지엄’이 들어섰다. 인테리어와 메뉴, 포장지까지 흡사한 이 매장은 상하이 뿐 아니라 베이징 등에도 문을 열었다.

중국 상표 브로커들은 ‘한국산’ 이미지를 활용한 짝퉁 브랜드를 만든 뒤 상표권을 선점하고, 정작 한국 기업이 현지 진출을 시도하면 높은 합의금이나 사용료를 요구하는 방식으로 이익을 취하고 있다.