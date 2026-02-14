‘K기술력’으로 나토 장벽 뚫어야 승산…韓 v 獨 잠수함 수주전

60조원 규모 캐나다 차기 잠수함
한화-HD현대, 티센크루프와 경쟁
韓, 가격, 기술-성능, 납기 등 강점
‘나토 유대감’ 넘어야 수주 가능성
“장벽이 높은 선진국 방산 시장의 빗장을 열어야 하는 도전적 과제.”
강훈식 대통령비서실장은 이달 6일 스티븐 뷰어 캐나다 국방조달 국무장관과 면담 후 페이스북에 캐나다 잠수함 사업에 대해 이같이 밝혔다. 캐나다 잠수함 수주가 “쉽지 않은 상황”이라고도 했다. 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주를 위해선, 단순히 잠수함만 잘 만드는 것을 넘어 북대서양조약기구(NATO) 회원국 간 안보 동맹의 벽을 넘어야 한다는 것으로 풀이된다.
방산업계에서도 한화오션과 HD현대중공업으로 이뤄진 ‘K 원팀’이 NATO를 중심으로 한 안보 동맹의 장벽을 넘지 못하면 수주에 성공하기 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 우수한 건조 기술과 고성능 잠수함, 납기 준수 등을 최대한 부각해 ‘안보 장벽‘을 넘어야 한다는 것이다.
●한국은 ‘창’ VS 독일은 ‘방패’
CPSP는 3000t급 잠수함을 8척에서 최대 12척 도입하는 캐나다의 국책 사업이다. 사업 규모는 총 60조 원으로 건조비용 20조 원에 유지·보수·관리(MRO)에 40조 원이 든다. 한국형 차기 구축함 사업(KDDX) 이후 국내 발주가 사실상 끊긴 상황에서 캐나다 잠수함 사업 수주는 국내 조선 업계의 유일한 방산 부문 일감이 될 전망이다.
한국은 한화오션과 HD현대중공업이 컨소시엄을 구성해 최종 후보에 올랐다. 수주에 성공하면 두 회사는 잠수함을 나눠 건조하게 된다. K 원팀은 독자 기술로 개발한 3000t급 장보고-Ⅲ(KSS-Ⅲ) 배치-Ⅱ를 캐나다에 제시했다. KSS-III는 디젤 잠수함으로 최신형 리튬전지 체계를 장착한 최고 성능의 잠수함으로 평가받는다. 특히 핵잠수함이 아님에도 수직발사관을 탑재해 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 운용할 수 있다.
티센크루프마린시스템(TKMS)을 중심으로 수주전에 나선 독일은 ‘Type 212CD’ 잠수함을 전면에 내세웠다. Type 212CD은 노르웨이와 공동으로 개발 중인 잠수함이다. 약 2500t급 중형 잠수함으로 수소 연료전지 체계를 탑재했고 수직발사관은 운영되지 않는다. 어뢰와 대함 미사일 위주의 발사 체계를 가지고 있다. Type 212CD의 가장 큰 장점은 극강의 은밀성과 NATO 작전 체계와 완벽히 호환된다는 것이다. 반면, 아직 설계 단계로 실물이 없다는 것이 약점이다.
이 같은 한국과 독일의 잠수함 성능 차이를 두고 한국은 ‘창’, 독일은 ‘방패’라는 분석이 나오는 이유다.
●절충외교·나토장벽 넘어야
방산업계에선 잠수함 성능만 놓고 보면 캐나다 수주전에 한국이 유리한 위치에 있다고 본다. 특히 한국은 납기 기한을 9년에서 6년으로 단축하겠다는 제안을 한 것으로 알려졌다. 그만큼 캐나다 해상 전력 공백을 독일보다 빠르게 메울 수 있다는 점을 강조한 것이다.
문제는 NATO 장벽이다. 캐나다는 NATO 창설국 12개국 중 한 곳이다. 그만큼 캐나다 잠수함은 자국 내 해상 전력을 키우는 것을 넘어 NATO 동맹 관계 안에서 북미 대륙의 서쪽 해상을 담당하는 역할을 수행해야 한다. NATO 회원국과의 정치적 유대감, 상호 군사 작전 간 호환성을 무시할 수 없는 셈이다. 이런 이유로 캐나다 일부 여론은 ‘나토 표준’인 독일 잠수함을 선택해야 한다고 주장하고 있다.
더욱이 독일은 폭스바겐 등 자국 자동차 기업을 중심으로 캐나다 투자 확대를 절충교역으로 제시한 점이 K 원팀이 극복해야 할 점이다. 정의선 현대차그룹 회장도 이번 캐나다 특사단에 합류해 현지 투자를 조율한 것으로 알려졌지만, 캐나다에 생산 공장을 지을 투자 여력이 부족할 수 있다는 것이 분석이 나온다.
이재명 대통령은 이달 10일 마크 루터 NATO 사무총장과 전화 통화를 하고 한국과 나토 간 협력 확대 방안을 논의했다. 그러면서 강조한 것이 한국의 우수한 방위산업 역량을 바탕으로 한 NATO와의 안보 협력이다. NATO 신뢰를 얻는 것이 북미, 유럽 대륙으로의 K 방산 수출에 핵심 열쇠인 점을 부각한 것으로 풀이된다. 방산업계 관계자는 “폴란드 잠수함이 스웨덴에 밀린 건 결국 NATO 존재가 결정적인 역할을 한 것으로 보인다”며 “캐나다 잠수함 수주 전에선 그 벽을 넘어야 할 텐데, 쉽지 않은 싸움일 것”이라고 했다.
