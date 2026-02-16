본문으로 바로가기
사회
대전 고속도로서 역주행 경차, 버스와 충돌…경차 운전자 사망
동아일보
업데이트
2026-02-16 09:34
2026년 2월 16일 09시 34분
입력
2026-02-16 09:09
2026년 2월 16일 09시 09분
정봉오 기자
크게보기
ⓒ뉴시스
15일 오후 9시 39분경 대전 대덕구의 고속도로에서 역주행하던 경차와 간선급행버스(BRT)가 충돌해 경차 운전자가 사망했다. 버스 탑승객 4명도 다쳐 병원으로 이송됐다.
소방 당국 등에 따르면 관계 당국은 “버스 사고가 났다”는 신고를 접수해 현장으로 출동했다. 이 사고로 스파크 차량 운전자인 20대 A 씨가 사망했다. 경상을 입은 버스 승객 4명은 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 역주행하던 스파크 차량이 마주오던 버스와 충돌한 것으로 보고 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
