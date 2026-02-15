‘활동 중단’ 차주영, 심각했던 코피 증상 “1시간 넘게…”

최근 건강상의 이유로 활동을 중단한 배우 차주영이 코피가 멈추지 않았던 과거 모습을 공개했다. 팬들은 “이제는 괜찮은 게 맞느냐” “너무 심각하다” 등 우려를 쏟아냈다.
차주영은 15일 자신의 인스타그램에 ‘5년 전’이라는 글과 함께 사진과 영상 등을 올렸다. 공개한 게시물에는 아스팔트가 피로 흥건하게 젖은 모습이 담겨 있다. 또 세면대가 피로 물든 영상도 있다. 여기엔 ‘한 시간 넘게’라는 설명을 더해 장시간 출혈이 이어졌음을 짐작케 했다. 또 링거를 맞는 사진도 공개했다. 차주영은 장기간 지속된 비출혈(코피) 증상으로 최근 활동을 중단한 상태다.
차주영 소속사 고스트 스튜디오 측은 지난달 “의료진 소견에 따라 더이상 미루기 어려운 이비인후과 수술을 진행하게 됐다”며 “현재는 수술 후 회복 및 경과 관찰이 필요한 단계로, 회복 기간 동안 작품 홍보 활동을 포함한 공식 일정 참여가 어렵다”고 양해를 구했다. 이어 “안정적인 회복을 위해 당사는 최선을 다해 지원하고 충분한 치료 후 건강한 모습으로 다시 인사드리겠다”고 전했다.