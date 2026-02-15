SNS 칭찬, 감사패, 만찬… ‘明의 남자들’ 힘 실어주는 李대통령

李 정원오·한준호·박찬대에 사실상 의중 실어
친명계 원내외 조직들도 명심 따라 속속 합류
대전, 충남 통합시 강훈식 비서실장 출마 유력
6·3지방선거가 다가오면서 수도권을 비롯한 전국 주요 광역단체장에 출마하는 친명(친이재명)계 인사들에 대한 정치권의 주목도가 높아지고 있다. 각각 서울시장, 경기도지사에 출마하는 정원오 성동구청장, 한준호 의원을 비롯해 인천시장 출마를 결정한 박찬대 전 원내대표 등이 이른바 ‘명심’(明心·이재명 대통령의 의중)을 등에 업고 출마 채비를 굳혔다. 여기에 여권이 속도전에 돌입한 대전·충남 통합이 성사될 경우 강훈식 대통령비서실장의 출마도 유력한 것으로 전해졌다.
15일 민주당에 따르면 정 구청장 캠프에는 이 대통령이 당대표 시절 비서실장을 맡았던 이해식 의원과 친명계 채현일 의원이 일찌감치 합류했다. 앞서 이 대통령은 지난해 12월 소셜네트워크서비스(SNS)에 “정원오 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 봅니다. 저의 성남시장 만족도가 꽤 높았는데, 저는 명함도 못 내밀 듯”이라고 밝힌 바 있다.
민주당 관계자는 “이 대통령이 SNS 글 이후에도 성동구를 방문하는 등 정 구청장에게 힘을 실으려고 했었다”며 “다만 당내 다른 서울시장 후보자들의 반발 등을 고려해 취소한 것으로 안다”고 전했다.
한 의원의 경우 이 대통령이 취임 후 처음으로 대통령 명의 감사패를 제작해 지난달 19일 전달했다. 볼리비아에서 대통령 특사 임무를 수행한 데 대한 공로를 치하한 것인데, 정치권에서는 사실상 경기지사 선거에 대한 간접적 의중을 드러낸 사례로 꼽힌다. 한 의원은 최근 민주당과 조국혁신당의 합당을 둘러싸고 당내 친청(친정청래), 반청(반청정래)계 간 논란이 벌어지자 사실상 명심을 반영해 정청래 대표를 견제했다.
친명계 관계자는 “한 의원이 당내 갈등 국면에서 친명계의 입장을 과하지 않게 잘 대처하면서 정치적 감각을 보여줬다”며 “과거 이 대통령의 선거를 도왔던 이들을 비롯해 최근 친명계 원·내외 조직 다수가 한 의원 선거를 치르기 위해 움직이고 있다”고 했다.
이 대통령은 이달 5일에는 인천시장에 출마하는 박찬대 전 원내대표를 비롯한 당시 원내대표단을 청와대로 초청해 비공개 만찬 회동을 진행하면서 박 전 원내대표에게 힘을 실었다. 만찬에 참석했던 한 의원은 “비상계엄과 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 가장 고생했던 전직 원내지도부에 대한 전우애를 확인하는 자리였다”고 했다.
박 전 원내대표는 이 대통령이 당 대표였던 당시 원내사령탑으로 비상계엄과 탄핵 국면에 대응했고, 이 대통령이 대선 후보로 선출된 뒤엔 상임 총괄선거대책위원장을 맡아 대선 승리에 기여했다. 이재명 정부 출범 이후 초대 대통령비서실장 후보로 거론되기도 했다.
강 실장의 경우 충남·대전 행정통합 특별법 통과에 따라 통합단체장을 선출할 경우 출마가 유력한 상태다. 이 대통령도 수 차례에 걸쳐 광역 통합의 중요성을 강조하는 등 힘을 싣고 있다. 최근 당청 간에는 행정통합 특별법을 2월 임시국회 내에 반드시 처리해야 한다는 점에 공감대가 형성된 상황이다. 청와대 관계자는 “대전, 충남이 통합될 경우 강 실장은 출마하는 것으로 보면 된다”고 했다.
