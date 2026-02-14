與 “이정현은 계엄을 ‘계몽’ 헌법 유린 세력을 ‘이순신’ 빗댄 인물”

더불어민주당은 14일 국민의힘의 이정현 공천관리위원장을 임명한 것을 두고 “국민의힘이 지방선거를 앞두고 계엄 미화 인사를 전면에 세우는 한편 탄핵 찬성파를 숙청하는 비이성적 행보를 보이고 있다”고 비판했다.
박경미 민주당 대변인은 이날 서면브리핑에서 “이정현 공천관리위원장은 과거 12·3 비상계엄을 ‘계몽’이라 치켜세우고, 헌법을 유린한 세력을 ‘이순신 장군’과 ‘의병’에 빗대었던 인물”이라며 이같이 말했다.
그는 “헌법재판소의 탄핵 심판조차 부정하며 윤석열이 옳았다고 외치던 극단적 충성 세력에게 공천권을 쥐어준 것”이라며 “반면, 과거 탄핵에 찬성했던 개혁적 목소리들은 ‘윤리’라는 단두대 위에 세워지고 있다”고 지적했다.
국민의힘 중앙윤리위원회가 전날 배현진 의원에게 당원권 정지 1년 처분을 내린 것에 대해서도 “이례적 중징계 이면에 ‘친한계와 탄핵 찬성파 솎아내기’라는 정략적 의도가 깔려 있음은 자명해 보인다”고 했다.
박 대변인은 “장동혁 대표는 이정현 위원장의 망언에 대해서는 충분히 소통했다며 면죄부를 주면서도, 당내에서 쓴소리를 낸 인사들에게는 가혹한 징계의 칼날을 들이대고 있다”며 “‘계엄 예찬’은 영입 대상이고 ‘내부 비판’은 축출 대상”이라고 지적했다.
이어 “반헌법적 인사는 중용하고, 당내 다양성은 ‘윤리’의 이름으로 처단하는 이중잣대를 설 명절을 맞이해 모여 앉은 국민들께서 어떻게 바라보시겠느냐”며 “국민의힘은 ‘윤어게인’의 바다에서 여전히 허우적거리며 탄핵찬성파를 솎아내는 공포 정치를 중단하라”고 촉구했다.
끝으로 그는 “국민의 인내심은 그리 길지 않다”며 “민심을 거스르는 숙청 끝에는 국민의 준엄한 심판이 기다리고 있다”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
