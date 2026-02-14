제주공항 고가도로서 30대 중국인女 추락사…원인 조사 중

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 14일 18시 03분

기사와 직접적 관련 없는 참고사진 ⓒ뉴시스
기사와 직접적 관련 없는 참고사진 ⓒ뉴시스
설 연휴 첫날인 14일 제주국제공항 인근 고가도로에서 30대 중국인 여성이 추락해 사망하는 사고가 발생했다.

이날 제주도소방안전본부와 경찰 등에 따르면 이날 오후 2시 44분경 제주공항 3층 출발장 1번 게이트 인근 고가도로에서 중국인 여성 A 씨가 추락했다는 신고가 접수됐다.

119 구급대와 공항구급대 등이 현장에 도착했을 때 A 씨는 이미 의식이 없는 상태였던 것으로 전해졌으며, 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 받으며 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

공항 폐쇄회로(CC)TV 확인 결과 A 씨는 차도를 건넌 뒤 고가도로에서 추락한 것으로 전해졌다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
