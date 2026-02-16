스마트폰 다음은 스마트글래스?…없어서 못파는 메타에 빅테크 도전장

스마트폰의 뒤를 이을 차세대 디바이스로 ‘스마트글래스’가 떠오르고 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 “피처폰이 스마트폰으로 바뀌는 것이 시간문제였던 것처럼 수년 내에 사람들이 착용하는 안경 대부분이 AI 안경이 아닌 세상을 상상하기란 어렵다”고 단언했다. 메타의 독주 속에 구글, 애플 등 빅테크 기업들이 잇따라 도전장을 내밀면서 주도권 싸움은 한층 격화되는 양상이다.
● 스마트글래스의 도약… “매출 4배 오른 56억 달러 전망”
시장조사기관 스마트 애널리틱스 글로벌(SAG)은 2026년을 스마트글래스 시장의 ‘본격적인 도약기’로 정의했다. SAG 보고서에 따르면 올해 글로벌 스마트글래스 매출은 전년(12억 달러) 대비 4배 이상 급증한 56억 달러(약 8조1911억 원)를 기록할 것으로 예상된다. 판매량 역시 지난해 600만 대 수준에서 올해 2000만 대로 3배 이상 늘어날 것으로 내다봤다.
이러한 기세는 단발성에 그치지 않을 것으로 보인다. SAG는 2030년까지 스마트글래스 출하량이 7500만 대에 달하고, 매출 규모는 290억 달러(약 42조4183억 원)까지 증가해 향후 5년간 연평균 89%의 성장률을 기록할 것으로 전망했다. 스마트글래스가 스마트폰의 뒤를 잇는 차세대 디바이스로서의 입지를 공고히 할 것이라는 평가다.
향후 주도권 싸움의 승패는 ‘하이브리드 역량’에 달려있다는 분석이 나온다. SAG는 보고서를 통해 “가볍고 대중적인 디자인, 혁신적인 AI 소프트웨어 및 서비스, 글로벌 규모의 브랜드와 유통망을 결합한 하이브리드 기업이 최후의 승자가 될 것”이라고 강조했다.
● “없어서 못 판다”… 메타, 시장 점유율 73% 휩쓸며 ‘독주 체제’
현재 스마트글래스 시장의 절대 강자는 메타(Meta)다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 메타는 지난해 상반기 기준 전 세계 스마트글래스 시장 점유율 73%를 기록하며 독주 체제를 구축했다.
흥행의 주역은 지난해 9월 출시된 ‘레이밴 메타 디스플레이’ 모델이다. 우측 렌즈에 내장된 단안식 디스플레이를 통해 문자 메시지, 영상 통화, 내비게이션 등을 실시간으로 시각화한다. 스마트폰 카메라의 뷰파인더로 활용하거나 음악 감상을 위한 오디오 장치로도 손색이 없다. 799달러(약 116만 원)에 달하는 고가임에도 불구하고 지난해 판매량은 전년 대비 3배 이상 폭증하며 빠른 성장세를 기록 중이다.
치솟는 인기에 ‘공급 부족’ 사태도 일고 있다. 메타는 전례없는 주문 폭주로 인해 영국, 프랑스, 이탈리아 및 캐나다 등 글로벌 출시 계획을 잠정 중단하고, 미국 내 물량 안정화에 집중하겠다고 밝혔다. 블룸버그에 따르면 메타는 부품 주문량을 최근 두 차례 상향 조정했으며, 제조 파트너인 에실로룩소티카와 함께 올해 말까지 생산 목표를 2000만 대 이상으로 늘리는 방안을 추진 중이다.
● 메타의 독주 끝날까… 스마트글래스 왕좌 노리는 후발주자들
메타에 맞서 구글은 자사 AI 제미나이(Gemini)를 탑재한 스마트글래스를 올해 중 선보일 예정이다. 약 10년 전 대중성 부족으로 고배를 마셨던 구글은 피지컬 AI 시대를 맞아 다시 승부수를 던졌다. 구글의 소프트웨어 역량에 삼성전자의 정밀한 하드웨어 제조 기술을 결합하고, 젠틀몬스터 및 워비 파커 등 유명 아이웨어 브랜드와 협업해 세련된 패션 디자인까지 갖춘다는 전략이다.
로이터 통신 등에 따르면 구글은 음성 상호작용 중심의 ‘지원용 AI 안경’과 헤드업 디스플레이(HUD)를 갖춘 ‘디스플레이 AI 안경’ 등 두 가지 라인업을 준비 중인 것으로 알려졌다. 구글은 제품 개발에 최대 1억5000만 달러(약 2200억 원)를 투자할 것으로 알려졌다.
애플의 행보도 매섭다. 애플은 지난달 29일(현지시간) 이스라엘의 AI 스타트업 ‘Q.ai’를 인수했다고 공식 발표했다. 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 인수 금액은 약 20억 달러(약2조9000억 원)로 추산되며, 이는 2014년 비츠(Beats) 인수 이후 애플 역사상 두 번째로 큰 규모의 M&A다. Q.ai는 얼굴 근육의 미세한 움직임을 분석해 말하지 않아도 사용자의 의도를 파악하는 기술을 보유한 것으로 알려졌다. 업계에서는 이 기술이 향후 애플의 차세대 스마트글래스나 비전 프로에 탑재될 것이란 관측이 나온다.
중국 기업들은 거대 자본과 빠른 실행력을 앞세워 무섭게 치고나오고 있다. 알리바바는 지난해 말 자체 AI 모델을 탑재한 스마트글래스 ‘쿼크’를 출시하며 경쟁에 가세했다. 1899위안(약 40만 원)부터 시작하는 파격적인 가격이 강점이다. 현재 스마트글래스 제조 업체만 70곳이 넘는 등 중국이 저렴한 가격과 빠른 물량 공급을 통해 글로벌 시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있다는 평가도 나온다.
댓글 0