오바마 “외계인 존재” 발언에 ‘51구역’ 음모론…하루만에 “증거 없어”

외계인이 존재하는지 여부를 두고 버락 오바마 전 미국 대통령이 “그들은 존재한다”고 밝혔다가 24시간 만에 이를 부인해 논란이 되고 있다. 미국 정부가 외계인과 미확인비행물체(UFO) 등에 대해 비밀리에 연구하고 있다는 주장은 미국 내 음모론의 단골 소재다.
15일(현지 시간) 영국 가디언 등에 따르면 오바마 전 대통령은 전날 공개된 팟캐스트 인터뷰에서 외계 생명체 존재 여부에 대한 질문에 “그들은 존재한다”고 답했다. 그는 “외계인을 직접 본 적은 없다”면서도 “51구역에 외계인을 숨겨놓지도 않았고, 거대한 지하 시설이 있는 것도 아니다. 미국 대통령에게까지 숨길 수 있는 거대한 음모가 있다면 모르겠다”고 했다.
오바마 전 대통령이 말한 51구역은 미국 네바다주 사막 지역에 있는 공군 시설이다. 외계인 관련 음모론은 이곳에서 미국 정부가 각종 실험을 진행하고 있다고 보고 있다. 이 때문에 각종 공상과학(SF) 영화 등에서도 등장하는 장소다.
그의 발언은 이러한 음모론에 불을 붙였다. 논란이 확산되자 오바마 전 대통령은 24시간 뒤 자신의 인스타그램을 통해 “분위기에 맞추려 한 답변이지만 관심이 커진 만큼 분명하게 해두겠다”며 해명에 나섰다.
그는 “우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높지만 거리가 워낙 멀기 때문에 외계인이 지구를 방문했을 가능성은 작다“며 ”재임 기간 외계 생명체가 미국과 접촉했다는 어떠한 증거도 보지 못했다“고 강조했다.
