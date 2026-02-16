“통합시장? 도지사?” 선거 목전 통합 급물살에 혼란스러운 설 민심

이번 6·3 지방선거는 어느 때보다도 큰 불확실성 속에서 치러질 전망이다. 지난해 12월 이재명 대통령이 직접 행정통합 논의를 띄우고 나서면서 대전·충남, 광주·전남, 대구·경북에서 동시다발적으로 지방선거 전 통합 논의가 이뤄지면서다.
선거를 앞두고 맞는 명절 밥상엔 우리 지역을 이끌 적임자가 누구인지에 대한 대화가 오가기 마련이지만 이번 설 연휴(14~18일)엔 상당수 지역에서 아직 도지사를 뽑게 될지, 통합특별시장을 뽑게 될지조차 불확실한 상황이다. 지방 분권 강화라는 기치를 내건 행정통합이지만, 지방선거를 불과 100일여 남긴 상황에서 번갯불에 콩 볶아 먹듯 논의가 진행돼 도리어 지역 유권자들의 혼란만 가중시킨다는 지적이 나온다.
국회 행정안전위원회는 12일 전체회의를 열고 대전·충남, 광주·전남, 대구·경북 행정 통합을 위한 특별법을 여권 주도로 통과시켰다. 지난해 12월 이재명 대통령이 충남 타운홀 미팅에서 ‘대전·충남 통합’을 언급한 이후 2개월여 만이다.
야권에선 무리한 속도전이라는 우려가 제기됐다. 행안위 야당 간사인 국민의힘 서범수 의원은 “국가의 백년대계가 걸린 행정통합을 번갯불에 콩 볶아 먹듯이 할 수 있느냐”고 지적했다. 범여권으로 분류되는 기본소득당 용혜인 의원도 “직회부된 (통합 특별법) 법안 대부분이 각 부처 의견조회조차 제대로 이뤄지지 않은 상태로 소위 심사가 강행됐다”고 우려했다.
정부는 이날 통과된 특별법들이 2월 중 본회의 문턱을 넘게 된다면 다가올 지방선거는 통합 지방자치단체 차원에서 치르게 될 것으로 전망하고 있다. 하지만 권한 이양 수준이나 특례 반영 등을 놓고 각 지역 내에서의 갑론을박도 큰 상황이라 연휴 이후 본회의 문턱을 넘는 데도 적지 않은 진통이 예상된다.
특히 대전·충남에서 의견차가 큰 상황이다. 대전·충남 통합 논의는 2024년 국민의힘 소속 김태흠 충남도지사와 이장우 대전시장이 공동선언문을 발표하며 시작됐지만, 이들은 정부·여당 통합안이 권한 이양 면에서 크게 후퇴한 ‘졸속 통합안’이라며 반대하고 있다. 김태흠 충남도지사는 전날 “졸속 심사를 즉각 중단하고 여야 동수의 특별위원회를 구성해 행정통합 대상 지역의 공통 기준을 논의해야 한다”고 강조했다.
행정통합이 지방선거 전 완성되더라도 유권자들의 혼란은 계속될 가능성이 높다. 이미 통합 대상인 각 지역에서 시장, 도지사 출마를 공식화한 예비 후보들이 적지 않기 때문이다. 이에 따라 각 당별로 이 후보들 간의 ‘교통정리’에도 진통이 예상된다. 통합 단체장 후보가 정해진 후로도 지역 유권자 중 상당수는 익숙하지 않은 ‘옆 동네 정치인’을 후보로 맞는 상황이 불가피하다.
하상응 서강대 정치외교학과 교수(경제정의실천시민연합 정치개혁팀장)는 “지방선거가 임박한 시점에 ‘표심 공략’의 일환으로 행정통합 논의를 급박하게 전개하는 것 아닌지 의심스럽다. 유권자들로선 어떤 단체장을 뽑아야 하는지조차 알지 못하는 불확실성 속에서 혼란을 겪을 수밖에 없다”고 지적했다.
