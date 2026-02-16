“폐가 체험 할래?”…미성년자 유인해 산속에 버린 30대男 구속

랜덤 채팅 앱을 통해 만나 14세 여성 2명에게 “폐가 체험을 하러 가자”고 꼬드기는 등 장난을 친 어른들이 경찰에 검거됐다.
경기 동두천경찰서는 16일 미성년자 유인, 아동복지법 위반 등 혐의로 30대 A 씨와 20대 남성 2명 등 총 3명을 검거해 이중 주범 A 씨를 구속했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 지난해 10월 A 씨 일당은 폐가 체험을 빌미로 피해자들을 태우고 경기 동두천시로 이동했다.
동두천 소요산에 새벽 1시경 도착한 일당들은 차에서 내려 이동하기 시작했다. A 씨 등은 함께 걷는 척하다 몰래 뒤로 빠져 달아나 버렸고, 공포에 질린 B 양이 “모르는 사람 차에 탔는데 버리고 가려 한다”고 112에 신고하며 사건이 접수됐다.
경찰은 수사 초기 성범죄나 인신 감금, 유괴 협박 등 범죄 연루 가능성이 높다고 보고 수사를 진행했다. 하지만 관련 혐의점은 발견되지 않았다.
경찰 관계자는 “아마 옛 동두천 성병 관리소에 가려고 했던 것 같다”고 전했다. 경찰은 비록 장난이라고 해도, 미성년자를 유인한 혐의 자체가 위중하다고 봤다.
구속된 주범 A 씨 등은 유튜버 등도 아니었고, 피해자들을 촬영하지도 않았다. A 씨는 평범한 자영업자로, 공범인 2명과도 채팅을 통해 알게 된 사이로 파악됐다.
범행 동기에 대해서는 “사람들이 어둠 속에서 깜짝 놀라 허둥지둥하는 모습이 재밌어서 했다”고 진술했다.
경찰 측은 “장난이라고 하나 사회 경험이 적고 지리감이 부족한 미성년자를 상대로 이런 행위를 하는 것은 그 자체로 범죄이며 더 심각한 범죄나 사고로 이어질 수 있다”고 설명했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
-
1
李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”
-
2
“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”
-
3
장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불
-
4
BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습
-
5
국힘 “李 분당집 사수” vs 與 “부동산불로소득지킨당, 다주택엔 입꾹닫”
-
6
“김정은 딸 김주애, 고모 김여정과 권력 투쟁 가능성…유혈사태 날 수도”
-
7
李대통령, 경제분야 역대 최고 성과로 ‘코스피 최고치 경신’ 지목
-
8
“트럼프, 16세기 왕처럼 굴어…예측불가 행동에 국제법도 무시”
-
9
홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”
-
10
1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로
-
1
李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”
-
2
“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”
-
3
장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불
-
4
BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습
-
5
국힘 “李 분당집 사수” vs 與 “부동산불로소득지킨당, 다주택엔 입꾹닫”
-
6
“김정은 딸 김주애, 고모 김여정과 권력 투쟁 가능성…유혈사태 날 수도”
-
7
李대통령, 경제분야 역대 최고 성과로 ‘코스피 최고치 경신’ 지목
-
8
“트럼프, 16세기 왕처럼 굴어…예측불가 행동에 국제법도 무시”
-
9
홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”
-
10
1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로
댓글 0