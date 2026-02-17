김주애, 시민들 껴안으며 이례적 스킨십…후계 구도 굳히기?

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 함께 평양 5만 세대 주택 건설 사업의 일환인 화성지구 준공식에 참석해 공개 행보를 이어갔다. 이날 주애가 이례적으로 평양 시민들을 직접 껴안고 시민들과 어울리는 모습이 보도돼 주애를 유력한 계승자로 주민에게 확실히 인식시키려는 의도가 깔렸다는 분석이 나온다.
북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 화성지구에 조성된 1만 세대 규모의 살림집 준공식이 진행됐다고 보도했다. 신문은 이번 준공이 당 제8차 대회가 결정한 평양시 5만 세대 살림집 건설 목표를 빛나게 초과 완수하고 있음을 보여주는 성과라고 전했다.
김 위원장은 이날 준공식에 참석해 준공 테이프를 끊고 새집을 배정받은 근로자와 건설에 특출한 공로를 세운 ‘노력혁신자’들을 직접 만나 격려했다. 그는 건설에 동원된 근로자들의 손을 일일이 잡아주며 “동무들과 같은 당 정책의 절대적인 관철자들이 있기에 우리 당이 결심한 중대한 건설과업이 성과적으로 결속될 수 있었다”고 했다.
김 위원장은 “당 제8기 기간에 이룩해 놓은 변혁적 성과와 경험에 토대하여 당 제9차 대회에서는 보다 웅대한 이정과 창조의 목표가 명시될 것”이라며 “우리 인민은 그 완벽한 실행의 가슴 벅찬 5년 간을 또다시 목견하게 될 것”이라고 말했다.
또 신문은 주애가 아버지 김 위원장이나 고위 당정 간부들이 아닌 일반 시민과 어울리는 모습을 비중 있게 보도했다. 주애는 이날 새 주택 입주자들과 이야기를 나누고 포옹을 했다.
그간 주애는 군사 일정뿐 아니라 민생 경제, 외교, 문화 등 다양한 행사에 김 위원장과 동행해왔으나 이번처럼 일반 주민과 직접적인 스킨십을 하는 모습이 공개된 것은 이례적이다. 이를 두고 후계 구도와 관련한 상징적 행보라는 해석이 나온다.
최근 국가정보원은 주애가 일부 시책에 의견을 내는 등, 후계자로 내정된 단계에 들어간 것으로 판단했다고 국회에 보고한 바 있다.
현장에는 대규모 군중이 모여 준공을 축하했으며, 고층 아파트와 각종 편의시설이 들어선 신도시 모습도 공개됐다.
신문은 행사 분위기에 대해 군중의 열광적인 환호 속에 준공식이 진행됐으며 수도 시민들이 새 살림집 입주를 앞둔 환희로 거리가 들끓었다고 전했다. 아울러 화성지구 건설이 당대회를 향한 충성의 선물이자 국가 발전상을 직관적으로 보여주는 기념비적 창조물이라고 의미를 부여했다.
평양 5만 세대 주택 건설은 2021년 열린 8차 당대회에서 결정된 김 위원장 시대의 핵심 도시개발 사업이다. 5년간 매년 1만 세대씩을 건설해 수도 주택난을 완화하겠다는 내용이다.
