“與, 대구시장-김부겸, 계양을-송영길, 연수갑-김남준?”[정치를 부탁해]

올해 6·3 지방선거에서 국민의힘의 ‘텃밭’인 대구에서 더불어민주당이 선전할 수 있다는 주장이 나왔다. 장성철 공론센터 소장은 “만약 대구시장에 국민의힘이 이진숙 전 방통위원장을 후보로 내놓고 민주당에서 김부겸 전 국무총리를 내보내게 되면 알 수 없다”고 주장했다.
장 소장은 이날 동아일보 유튜브 ‘정치를 부탁해’에 출연해 국민의힘 대구시장 후보로 주호영 의원, 추경호 의원, 이 전 위원장이 ‘빅3’라며 이같이 밝혔다. 그는 김 전 총리의 출마 가능성에 대해서는 “‘총리님 출마해 주세요. 총리님밖에 없습니다’ 등 추대로 힘이 쫙 모이면 마지못해서 이렇게 나가는 모양새로 해 가지고 출마하실 생각은 좀 있는 것 같다”고 했다.
이재명 대통령의 대선 승리로 보궐 선거가 치러지는 인천 계양을에 대해서도 장 소장은 “정리가 됐다”며 “송영길 소나무당 대표가 계양을에 나간다”고 말했다. 이 대통령의 최측근으로 분류되는 김남준 청와대 대변인에 대해서는 “박찬대 전 민주당 원내대표가 (인천시장 선거 출마로) 빠지는 인천 연수갑 쪽을 정리가 거의 다 된 것 같다”고 주장했다.
그는 이에 대해 “민주당 내에서 또 청와대랑 큰 갈등이 벌어질 것 같지는 않고 송영길 대표에 대해서 민주당 의원들이나 당원들이 상당히 미안한 마음을 가지고 있다고 한다”며 “그렇기 때문에 복당도 아마 설 연휴 끝나면 바로 처리가 될 것 같다”고 설명했다. 이날 정치권에 따르면 송 대표는 19일 서울 용산구에서 인천 계양구로 주민등록을 옮길 계획이다. 20일엔 민주당에 복당 신청을 할 예정이다.
한편 장 소장은 최근 열린 국민의힘 한동훈 전 대표의 토크콘서트에서 당원 모집 부스가 차려진 것과 관련해 “국민의힘 지도부 선출 룰이라든지 아니면 후보자 선출 룰 이런 것들에서 당원 (투표 비율을) 기본적으로 50% 이상 세팅 해 놓을 것”이라며 “당원에서 이겨야 그래도 국민의힘 안에서 활동할 수가 있으니까 당원 모집은 당연히 해야 되는 것이 아닌가”라고 했다.
한 전 대표의 무소속 보궐 선거 출마 가능성에 대해 정광재 동연정치연구소장은 “무리를 해서 나간다면 어쨌든 대구나 부산이 될 것”이라고 예상했다. 주 의원과 추 의원이 대구시장 선거에 출마할 경우 생기는 대구 지역구 또는 민주당 전재수 의원이 부산시장 선거에 출마할 경우 발생하는 부산 지역구가 대상이라는 것이다.
정 소장은 “수도권은 어렵다. 가뜩이나 국민의힘하고 민주당이 1 대 1로 붙어도 민주당이 되는 지역인데 거기서 나가서 어떻게 당선이 될 수 있겠느냐”고 설명했다.
최근 다주택자 정책을 두고 설전을 벌이고 있는 이 대통령과 국민의힘 장동혁 대표에 대해 장 소장은 “이 대통령의 승리”라고 주장했다. 장 소장은 “이 대통령은 정책적 논리적으로 접근을 하고 있는데 장 대표는 감성적 선동적인 대응을 하고 있다”고 지적했다. 이어 “노모 집 앞에 가서 2년 전인가 3년 전에 찍은 눈 치우는 사진하고 이렇게 하늘 바라보는 사진 그렇게 감성적으로 접근해 봤자 이게 먹히겠냐”고 비판했다.
▷ 김형민: 정광재 동연정치연구소장 장성철 공론센터 소장 모셨습니다. 어서 오세요.
▶ 정광재: 네 안녕하세요. 반갑습니다.
▷ 김형민: 우리 장 소장님께서는 우리 정치를 부탁해 첫 출연이시라고 했는데 그동안 왜 이렇게 안 나오셨어요.
▶ 장성철: 아니요 그동안 안 불러주셔가지고 안 나왔죠.
▷ 김형민: 저희가 앞으로는.
▶ 정광재: 나오기 어려운 자리예요.
▶ 장성철: 그러니까요 저 소원 다 풀었어요. 이제 올해 소원을 여기 나오면서 제가 여기 우리 정치를 부탁해 나오고 싶어했던 그 열망을 바로 달성했습니다. 그래서 소원은 끝났다. 올해 소원은.
▷ 김형민: 두 분은 다른 방송에서도 좀 인연이 많이 있으시죠.
▶ 정광재: 아주 자주는 같이 못해요. 왜냐하면 장성철 소장님은 주로 윤희석 전 대변인과 같이 방송을 하고 그러니까 거기 그분들이 평론계의 고인물들이에요. 보니까 장성철, 윤희석, 박성태, 서용주. 여기 연배도 거의 비슷하죠. 한두 살 차이 저는 조금 아래인데 하여튼 그 분들이 딱 이게 선점하고 있어서.
▶ 장성철: 저희도 물러나고 있어요.
▷ 김형민: 소장님이 보시기에 우리 장 소장님 어떤 스타일인지.
▶ 정광재: 아니 범보수 그래서 아까 뭐 저 원고에는 김준일 평론가랑 비교해 달라 이랬는데 김준일 평론가보다는 훨씬 마음이 편하죠. 그래도 아니 그래도 김준일 평론가는 약간 좌파 성향이 있잖아요. 아무래도 이렇게 두 분 다 중도에서 그래서 각각의 포지션이 있는데 장성철 소장님은 한 저는 한 제가 5.5에서 6 정도의 이념 좌표를 갖고 있다고 생각하는데 한 5.2 정도고 아니 더 가운데고 김준일 소장은 한 4.5 정도 되는 거 아닌가요?
▶ 장성철: 아 이 좌파예요. 완전히
▶ 정광재: 4.5. 아니면 4? 그러니까 훨씬 더 편하죠.
▷ 김형민: 알겠습니다. 오늘 두 분의 촌철살인 평론 한번 기대해 보겠습니다. 자 오늘은 그럼 저희가 준비한 첫 번째 주제들은 뭐가 있는지 화면으로 먼저 공개해 보겠습니다. 첫 번째 주제 열어주세요. 대구도 위태롭다. 이게 무슨 얘기냐면 국민의힘 전통 텃밭인 대구마저도 6월 지방선거에서 미워도 다시 한 번을 할지 위태위태하다는 건데 지난 13일 발표한 한국 갤럽 조사인데 그 TK 지역 정당 지지율이 민주당과 국민의힘이 32%로 동률이 나왔어요. TK에서 민주당의 지지세가 올라가는 건 정말 드문 일인데 과거에도 혹시 이런 비슷한 지지율이 있었던지 그게 좀 좀 궁금한데.
▶ 장성철: 정광재 소장님께서 다 조사하셨더라고.
▶ 정광재: 제가 찾아봤더니 근데 이게 이런 게 있어요. 우리가 전국에서 1000명을 조사하면은 TK의 비중이 한 10% 정도 되기 때문에 모수가 작아요.그래서 이게 들쭉날쭉하는데 보니까 2019년 자유한국당 시절에 한 번 뒤진 적이 있었고, 2024년 12월에 계엄 이후에 바로 그리고 2025년 7월 이때가 대선 끝난 다음에 바로 다음해 TK 지지율이 민주당보다 국민의힘이 낮게 나왔더라고요.
▷ 김형민: 전반적으로 계엄 이후에.
▶ 정광재: 그렇죠.
▷ 김형민: 그런 경우가 좀 많았었던 거네요.
▶ 정광재: 전 근데 뭐 대구도 위험할까 이거는 좀 너무 나갔다고 생각합니다.
▶ 장성철: 아닙니다. 대구도 위험합니다. 그렇게 안일하게 보시면 안 됩니다.
▶ 정광재: 제가 왜 그런 얘기를 드리냐면 결국에는 이제 6·3 지방선거가 다가올수록 어쨌든 TK 지역에서의 반 응집 그러니까 반 이재명 세력에 대한 응집 이런 것들이 있을 거예요.그러니까 과거에도 TK에서의 득표율이 떨어지기는 했지만 거기에 넘어갈 정도는 아닐 거라고.
▶ 장성철: 서문시장의 민심 보셨지 않습니까.
▶ 정광재: 5.2가 아니네 4.5로 넘어갔네 내가 못 본 사이.
▶ 장성철: 저는 국민의힘에 특히 장동혁 대표 체제에 비판적으로 보고 있기 때문에 왜 비판적으로 보냐면 장동혁 대표가 국민의힘과 보수 우파를 망치고 있다고 생각을 하고 있거든요.그냥 이 대구 지역 민심뿐만이 아니라 전국 단위 여론조사를 보더라도 상당히 낮잖아요. 지금 민주당 지지율의 한 반토막이에요. 잘못하고 있는 거 아니겠어요? 그러니까 비판할 수밖에 없지 않느냐 그냥 아 그래도 대구는 그래도 우리 텃밭인데 우리가 이길 거야 그런 생각을 갖고 계시면요. 진짜 큰코다친다 그런 생각이 들고 제가 이제 우려스럽게 보는 거는 이재명 대통령의 그 지지율이 높아요. 대구에서도 높단 말이에요. 50%가 훨씬 넘어요. 지금 그런 과정 중에서 지금 정당 지지율이 동등하게 나왔다라는 거는 지방선거 때 만약에 공천을 국민의힘이 잘못하게 되면 대구도 위험할 수 있다 넘어갈 수 있다 그렇게 전망해 볼 수밖에 없어요.
▷ 김형민: 대구도 넘어갈 수 있다. 서문시장 말씀해 주셨는데 서문시장 그때 이제 장동혁 표가 내려갔었잖아요. 분위기가 예전 같지는 않다. 그러니까 사실 보수의 어떤 핵심 장소라고 볼 수 있는지.
▶ 장성철: 그러니까 예를 들면 의원이 4명밖에 안 왔단 말이에요. 최고위원 1명밖에 안 갔어요. 보통 당 대표가 설 명절 앞두고 지역의 민심 탐방하러 가면요. 제주도에서도 와요. 강원도에서도 오고 지금 지방선거 앞두고 있잖아요. 그럼 출마자들이 당 대표한테 좀 얼굴 좀 눈도장 찍으려고 그러는 건데 의원들이 4명밖에 안 왔다. 그리고 주요한 대구시장 경북도지사 후보들 추경호, 이재만. 이 두 분밖에 안 갔단 말이에요. 그런 장동혁 대표에 대한 반감 거부감 이런 것들이 분명히 상존하고 있다. 장동혁 대표가 다니면 다닐수록 표를 깎아 먹을 수 있다 그런 생각도 듭니다.
▶ 정광재: 확실히 위기는 위기죠. 앞서 언급하신 여론조사 보면 44%, 22% 갤럽이 가장 최근에 발표한 정당 지지율인데 전국 단위로 봤을 때 그런데 이 정당 지지율보다 더 중요한 것은 결국에는 이재명 대통령에 대한 국정 지지율일 거예요. 그럼요. 국정 지지율이 지금 63% 기록했잖아요. 이거 이재명 대통령이 지난 대선에서 득표한 게 49%란 말이에요. 그런데 지난 8개월 동안에 이재명 대통령에 대한 국정 지지율은 그것보다 훨씬 높은 수준에서 계속 유지되고 있는데 그걸 바탕으로 지방선거까지 치르게 된다면 굉장히 어려운 건 사실이죠. 제가 아까 뭐 TK는 그래도 마지막에는 뭐 결집하는 움직임이 있을 거다라고 해서 상당히 뭐 그래도 국민의힘 후보가 될 것이다라고 말씀은 드렸습니다만 정말 위험하긴 위험하죠. 그 이재명 대통령에 대해서 평가가 과거 문재인 대통령하고는 다른 것 같아요. 어떻게 문재인 전 대통령에 대해서는 야 문재인 전 대통령은 뭐 한 게 뭐 있냐 그리고 굉장히 그 문재인 전 대통령의 국정 운영과 관련해서도 반대하는 움직임 목소리가 많이 나왔었는데 이재명 대통령 같은 경우에는 제가 이런 말 드리는 거 그냥 들은 얘기입니다. 야 문재인하고는 달라 이런 식의 얘기를 보수 진영에서도 하거든요. 보수에서.
▶ 장성철: 그게 왜냐하면요. 대통령께서 또 설 때 얘기를 하셨죠. 나는 국민 모두의 대통령이 되고 싶다 계속 그런 얘기를 해요. 민주당이 과거와는 다른 게 이념이라는 단어를 잘 안 써요. 진보라는 단어도 잘 안 쓰고 지금 최근에는 계속 실용 국민 주권 민주 이런 얘기를 한단 말이에요. 그런데 국민의힘은 지금 이념 얘기를 많이 해요. 지지율이 전국 단위에서 보면 약해지니까 점점 축소 지향적으로 되는 것 같아요.그러니까 당명 바꿀 때도 자유 공화 이러한 이념이 들어간 단어를 선택을 하잖아요. 그래서 저는 되게 우려스럽게 보는 거예요. 만약에 대구시장에 예를 들면 이진숙 전 방통위원장을 국민의힘이 대구시장 후보로 내놓고 민주당 같은 경우에는 김부겸 전 총리를 내보내게 되면 알 수 없습니다.
▷ 김형민: 안 그래도 이제 질문을 좀 연결해 보면 그래도 대구예요. 그래서 국 힘에서는 국민의힘에서는 대구의 후보들이 막 몰려들고 있어요. 보면 대구시장 출마의 최다선이죠. 6선 주호영 의원, 4선 윤재옥 의원, 3선 추경호 의원 등 간판급 중진들이 이미 출마 선언을 했고 박근혜 전 대통령 복심의 유영하 의원, 초선 최은석 의원, 여기에 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장도 가세했고 아까 말씀하셨던 이진숙 전 방송통신위원장까지 공식 출마를 선언했는데 경선이 문제예요. 경선이 아주 치열할 것 같은데 이 중에서 딱 3명만 각각 경쟁력 있는 후보 3명만 꼽으신다면.
▶ 장성철: 주호영, 추경호, 이진숙 이렇게 3명.
▷ 김형민: 주호영, 그다음에 추경호, 이진숙. 이유를 간단하게 좀 평하신다면.
▶ 장성철: 주호영 의원은 대구에서 6선 함으로써 되게 인지도와 지지도가 좀 높은 분이다. 그리고 지금 장동혁 대표 이렇게 가면 안 돼라고 보수 우파 국민의힘에 좀 쓴소리하는 중진 그 부분에 대해서 좀 인정받을 것 같고 추경호 의원은 서사가 있잖아요. 그렇죠 핍박받고 탄압받고 구속당할 위기에 처해 있어 가지고 동정심이 있을 것 같고 이진숙 전 방통위원장은 여전사 이런 이미지가 있잖아요. 그래서 강렬한 극렬한 강성 지지층들이 이진숙 방통위원장을 좋아해서 만약에 이제 50 대 50 이런 룰 가지고 하게 되면 이 세 분이 좀 붙지 않을까 그런 생각이 듭니다.
▶ 정광재: 이 3명 뽑는 건 너무 쉬워요. 장성철 소장께서 얘기하신 것처럼 3명이 기존에 영남 그러니까 TK 지역에 있는 언론사들이 조사를 하면 제일 높게 나오고 있어요. 근데 더 놀라운 건 뭔지 아세요? 제일 높게 나온 사람은 이진숙이에요. 이진숙 전 방통위원장이 20%대 중반이고 그다음이 추경호, 주호영 순이에요. 아마 관련해서 여론조사 찾아보시면 될 겁니다. 그래서 저는 초반에 이 이진숙 위원장이 기록하고 있는 20% 중반대의 지지율이 정말 경선 끝까지 갈 수 있느냐 이게 관건이라고 봐요. 그러니까 지금 TK만 놓고 보면 결국에는 윤석열 전 대통령에 대해서 온정적인 목소리를 내는 사람들이 여전히 많다. 여전히 있다. 그리고 이진숙, 추경호를 지지하는 사람들은 약간 결이 같고요. 주호영 의원을 지지하는 사람은 결이 조금 다르죠. 일종의 이쪽의 강성 지지자들이라면 이쪽에는 중도 보수 세력이 주호영 의원을 지지하고 있는데 그래서 지금 초반에 불고 있는 이진숙 전 방통위원장의 돌풍이 어디까지 갈 거냐 실제 경선까지 갈 거냐 그리고 경선 룰이 서울 같은 경우에는 5 대 5로 확정이 된 걸로 알고 있는데 대구는 당원들이 많기 때문에 7 대 3으로 할 가능성도 있거든요. 2024년 총선 때도 당원들이 많은 지역은 7 대 3으로 했고 당원이 굉장히 적은 지역은 5 대 5로 했었어요. 그러면 TK에서 7 대 3으로 했었을 때 7 대 3 하면 그래도 당의 조직력이라는 게 있잖아요. 그러면 현역 의원들이 유리한데 이진숙 전 방통위원장이 그 어려운 상황에서도 되느냐 안 되느냐 그게 관건이라고 봐요.
▶ 장성철: 그런데 이진숙 전 방통위원장의 세가 좀 거품 뻥 튀게 되어 있지 않을까 그런 생각도 드는데.
▷ 김형민: 약간 이슈를 반영해서 지금 최근의 이슈를 반영해서.
▶ 장성철: 그것도 그렇고 얼마 전에 출판기념회를 열었는데 생각보다 사람이 안 왔다고 하더라고요. 대규모로 몰릴 줄 알았는데 상당히 좀 적은 숫자가 와서 본인들도 놀라고 이제 변명을 한 게 우리가 좀 홍보가 좀 부족했다 안 했다 이런 식으로 얘기하거든요. 근데 지금 저 정도로 1등 나오게 되면 지역에서 막 세가 붙어가지고 많은 사람들이 그냥 인산인해 발 디딜 틈이 없었어. 뭐 자리에 앉을 수조차 없어 막 다 서서 봤어 막 이런 기사가 나와야 되는데 사진 보더라도 띄엄띄엄 이렇게 좌석도 비어 있더라고요. 그런 거 보면 좀 거품이 끼어 있지 않나 그런 생각도 듭니다.
▷ 김형민: 국민의힘에서는 그런 상황이고 여당에서는 아직 대구 쪽에 출마를 선언한 사람은 없어요?
▶ 장성철: 끝났어요. 거기는 거의 끝났어.
▶ 정광재: 근데 이제 어떡해요.
▶ 장성철: 김부겸 추대해요.
▶ 정광재: 아니 그래서 저도 김부겸 총리에게 이 대통령이 전화할 거냐라고 이렇게 질문이 있던데 저는 생각하기를 이미 전화한 것 같은데 그런 생각이 들더라고요.
▷ 김형민: 근데 이 대통령이 어쨌든 이제 정계 은퇴를 한 번은 선언을 했었던 사람이잖아요.
▶ 정광재: 김부겸 총리요.
▷ 김형민: 그런데도 이렇게 해서 무리해서라는 느낌이 좀 개인적으로 드는데.
▶ 장성철: 아니 본인도 하고 싶어 하신대요. 그러니까 그거는 내가 뭐 누구 아이들하고 같이 겸손하고 내가 뭐 이런 험한 꼴 아니고 그냥 총리님 출마해 주세요. 총리님밖에 없습니다. 막 힘이 쫙 모이면 마지못해서 이렇게 나가는 모양새로 해 가지고 출마하실 생각은 좀 있는 것 같습니다.
▷ 김형민: 정가에서는 전화도 안 받고 도망 다닌다 이런 얘기도 있다고 원래
▶ 장성철: 왜 그러세요? 그분 이렇게 출마 문제와 관련해서 논란이 나오면 그냥 전화 안 받고 손사레 치세요.
▶ 정광재: 아니 그게 민주당에 있는 사람이 전화하면 전화 안 받고 그럴 수 있어요.
▶ 장성철: 제가 전화 한번 해볼까요.
▶ 정광재: 이재명 대통령이 전화하면 이재명 대통령이 뭐 전화 안 받는다고 한다면 문자라도 보내지 않겠습니까? 근데 총리님 이재명입니다. 꼭 통화 좀 하고 싶습니다. 이거 보내지 않을까요?
▶ 장성철: 출마하기 싫으면 차단해 놓고.
▷ 김형민: 아예 차단. 안 받거나.
▶ 장성철: 근데 하실 것 같다는 얘기가 많더라고요.
▶ 정광재: 누굽니까? 유승민 전 의원에게도 이재명 대통령이 당시 대권 후보일 때 전화 안 받으니까 꼭 좀 통화하고 싶습니다. 문자 보냈다는 거잖아요. 그래서 저는 김부겸 전 총리에게 이미 전화를 했을 수도 있고 전화를 해서 진짜 강건하다시피 출마를 해달라라고 요청할 가능성이 크다고 봐요.
▶ 장성철: 아니면 초코파이예요. 말하지 않아도 아는 거. 내가 뭐 출마해 달라고 안 해도 김부겸 전 총리께서 알아서 그냥 출마 결심하고 또 알아서 사람들이 또 추대하고 그러지 않을까 그런 생각이 들어서 뭐 이재명 대통령까지 여기는 나서지 않을 것 같아요. 분위기가 모아지고 있더라고요.
▷ 김형민: 그런데 저 개인적으로는 민주당에서 언제까지 김부겸이냐 대구에 새로운 인물이 이 세대 교체가 좀 돼야 될 텐데 그거에 대해서는 조금 어떻게 생각하세요?
▶ 정광재: 그런데 현실적으로 TK에서 민주당이 국민의힘 지지율 넣을 추월하니까 그걸 이렇게 우리가 다루잖아요. 그렇죠 그만큼 TK 지역에서 민주당이 선전하기가 어려워요. 민주당이 계속해서 동진 전략이라는 걸 썼잖아요. 뭐 부울경이라든가 TK 지역에서의 득표율을 끌어올려야 한다. 그런데 마지막 남은 지역이 결국에는 TK이기 때문에 TK 지역에서 김부겸 전 총리를 대체할 만한 민주당 인사 찾기가 어렵고 언제까지 저는 앞으로도 좀 시간이 걸릴 것 같아요.그리고 김부겸 전 총리 같은 경우에는 본인이 정치인으로서 갖고 있는 꿈 중에 못 이룬 게 대통령 하나 아니겠습니까? 그렇죠 그리고 과거에 민주당 출신 대통령이 PK 출신들이 꽤 있었잖아요. 노무현 문재인 이번에 TK 출신으로 이재명 대통령 처음 된 거잖아요. 김부겸 전 총리 같은 경우에는 충분히 야 마지막 기회다라고 생각하고 도전해 볼 수 있을 것 같은데요.
▷ 김형민: 경기지사, 김부겸 총리 얘기를 좀 해봤고 서울시장 선거 한번 짚어보겠습니다. 민주당은 출마를 공식화한 분들이 6명인 반면에 국민의힘은 아직 출마를 확실시되는 오세훈 시장, 윤희숙 전 의원 외에는 나서지 않는 분위기예요. 본선은 명픽인 정원오 구청장 이재명 대통령이 콕 찍었죠. 성동구청장 이에 맞서서 오세훈 시장의 대결이 과연 성사될 것인가 아니면 변수가 있을 것인가.
▶ 장성철: 변수는 없을 것 같아요. 그냥 두 분이 될 거라고 저는 그냥 생각하고 있는데 오세훈 시장은 현재 보면 무소속 후보 같아요. 민주당에서 공격당하고 있죠. 국민의힘 특히 장동혁 대표로부터 공격당하고 있잖아요. 서울시장에서 5선한 적이 있어요. 새로운 젊은 사람 뭐 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 상당히 좀 어려운 상황이기는 한데 윤희숙 구 전 의원 정도만 출마 선언을 하고 나머지 현역 의원들 신동욱, 나경원 이런 분들은 결국에는 출마 안 할 것 같아요. 왜냐하면 내려놔야 배지를 이제 내려놔야 되잖아요. 근데 본선 전망이 아주 좋아요. 국민이 이길 것 같아 그럼 무리를 해서라도 하지 그렇겠죠. 근데 지금 본선 전망이 어둡기 때문에 배지를 놓고 경선 아니 경선을 했는데 됐어. 덜컥 돼버렸어. 가만히 있어 봐 큰일 났네 나 배지 내놔야 되는데. 본선 가야 되는데. 본선에 갔는데 떨어졌어. 그럼 이게 정치적으로 타격이 크거든요. 그래서 저는 결국에는 현역 의원들은 출마하지 않을 것 같다.
▷ 김형민: 저 궁금한 게 오세훈 시장이 서울시장 출마를 할까요?
▶ 정광재: 오세훈이요. 오세훈 시장은 당연히 출마하죠. 오세훈 시장은 출마하는데 사실 나경원 의원 같은 경우에는 제가 한 한 달 보름 전쯤에 상가에서 만났었을 때는 분명히 서울시장 출마한다는 의지를 강력하게 피력했었는데 본인이 그 이후부터는 그 목소리가 잘 안 나오는 것 같아요.근데 장 소장님이 저랑 비슷한 인식들을 많이 갖고 계신 것 같아요. 신동욱 의원이나 나경원 의원이나 야 이거 어떻게 얻은 배지인데 그러니까요. 2년 한 다음에 내가 만약에 경선에서 된다. 경선에서도 참 되기가 어려울 뿐만 아니라 본선에 가서 지금 어려운 선거인데 본인의 정치적인 경쟁력으로 이거 승리할 수 있을까라는 부분까지 생각하면 적어도 2년이라는 특히 신동욱 의원 같은 경우에는 2년이라는 시간을 더 보내면서 자기 정치적 무게를 계속 키우려고 하겠죠. 나경원 의원도 최근 들어서는 이렇게 적극적으로 서울시장 나오겠다는 목소리는 안 내고 있는 것 같아요.
▶ 장성철: 정광재 소장님 말씀이 맞는 게 몸값 키우기 하는 것 같아요.나는 서울시장 후보야 그냥 이 정도 이미지만 국민들과 국민의힘 의원들에게 좀 주고 싶어 하는 것이 아닌가 이름 오르내리면 좋잖아요. 신동욱 서울시장, 나경원 서울시장 후보 이러면 본인들 좋잖아요. 출마 안 하더라도 저는 계속해서 그냥 그래 고민 중인데 이런 식으로 해서 언론에 특히 동아일보에 계속 본인 이름이 나오는 것을 즐길 것 같습니다.
▶ 정광재: 그런데 민주당은 정원오 구청장이 지금 상당히 유리한데 아마도 이제 경선에 들어가면 민주당 지지자들이 이런 판단을 할 것 같아요. 전략적으로 판단할 것 같아요. 정원오 구청장만 오세훈 시장을 이긴다 대항했을 때 이러면 정원오 구청장을 몰표를 줄 것 같은데 예를 들어서 박주민 의원이나 다른 박주민 의원이 좀 높게 나오는 거예요. 민주당 의원들이 오세훈 시장 이길 수 있다 이런 여론조사 나오면 어 그래도 민주당 지지자들은 민주당 사람들 원래 그 정치했던 사람들 뽑으려고 하지 않을까? 그래서 지금 두 사람 간의 양자 대결을 보면 정원오 구청장은 오세훈 시장을 대부분 이기고 박주민은 비슷한 수준이란 말이에요. 그러니까 여기서도 박주민도 오세훈 시장을 이길 수 있다라고 하면 민주당 지지자들 박주민 뽑을 수 있을 것 같은데 근데 정원오 구청장만 오세훈 시장을 이길 것 같은데라고 하면 또 정원오 구청장에게 몰아줄 것 같고.
▷ 김형민: 일단 이기냐 지냐 이게 확실히 이제 판가름이 나야지 선택을 받을 수 있을 것 같은데 이게 장동혁 대표 얘기를 좀 해볼게요. 뉴페이스를 서울시장 후보에서 좀 자꾸 언급을 해요. 그래서 이제 당내에서 오 시장에 대적할 수 있는 사람 그다음에 민주당과 열쇠인 이 국면에서 이길 수 있는 후보들 이런 거를 좀 얘기하는데 뉴페이스가 좀 있을지,
▶ 장성철: 없어요. 어떻게 있어요? 장예찬 씨 여기 우리 방송 나오나요? 장예찬 씨 서울에 살잖아요. 인페이스. 그런 사람 아니면 없죠. 이거는 그냥 오세훈 시장에 대한 감정의 한풀이라고 생각이 들어요. 오세훈 시장이 한동훈 왜 징계하냐 배현진도 징계위 하면 안 된다 장동혁 당신 사퇴해라 이런 식으로 정치적으로 공격을 하니까 본인도 그냥 시비 거는 것처럼 보이는데 이렇게 자당의 현역 서울시장이고 유력한 서울시장이 될 후보인데 저렇게 당 대표가 깎아내리는 거는 살다 살다 저는 처음 봤어요. 그래가지고 참 장동혁 대표가 저는 당 대표로서 자격이 없다 이런 측면에서도 극명하게 나타나는 것 같아요.
▶ 정광재: 오세훈 시장에 대한 다양한 평가 당내에서 있을 수 있는데 오세훈 시장의 개인기라는 거 있잖아요. 저는 여전히 무시할 수 없다고 봐요. 왜냐하면 여러 여론조사에서 오세훈 시장은 국민의힘 당 지지율보다는 상당히 높은 수준의 지지율을 보이고 있고 정원오 구청장은 민주당과 비슷한 수준의 민주당 지지율과 정원오 구청장의 지지율이 거의 비슷해요.박주민 의원도 마찬가지고 그런 거 보면 오세훈 시장은 당 지지율보다는 훨씬 높은 그 대중적인 소구력이 있다고 봐야 되겠죠. 뉴페이스를 얘기했을 때 저는 신동욱 의원 얘기한다고 생각했어요. 뉴페이스 신동욱 의원을 잘 키워서 서울시장 후보로 근데 신동욱 의원 아까 얘기한 것처럼 나오려고 할까요? 적극적으로 그리고 또 최고위원이잖아요. 최고위원 그만둬야 되거든요. 그렇죠 그럼 또 그만두면은 6·3 지방선거 끝난 다음에 장동혁 체제가 어떻게 될지 모르잖아요. 사실 그런데 신동욱 의원 최고위원 같은 경우에는 장동혁 대표에게는 굉장한 우군이에요. 지금 지도 체제 내에서 그분이 최고위원 자리 버리고 서울시장 갔다가 떨어지고 뭐 이러면 장동혁 대표에게도 불리하지 않을까요?
▶ 장성철: 정원오 구청장이 상당히 여론조사 보면 앞서 나가는 것들을 보여주고 있는데 이것은 좀 변동이 많이 있을 수 있다라는 생각이 들어요. 지금 검증을 전혀 받지 않았잖아요. 그래서 검증이 이제 업무적으로 들어가고 도덕적 윤리적으로 들어가게 된다면 상당히 좀 타격을 좀 많이 받을 수도 있지 않을까 하얀 백지에 점 하나 있으면 되게 커 보이잖아요. 그 점이 그래서 지금 검증받지 않은 신인이기 때문에 검증이라는 문턱도 넘어야 될 것이고 감이라는 부분도 있어요.
▷ 김형민: 그러니까 그동안에 구청장이 이제 행정가의 역할을 수행하다가 실질적으로 정치에 발을 직접적으로 들여야 되는 상황이니까 검증이 엄청 들어올 것 같긴 합니다.
▶ 장성철: 그렇죠 일 잘했다라고 그러는데 일 잘하지 않았어라는 거를 사례를 한 두 개만 이렇게 오세훈 캠프 쪽에서 해 가지고 딱 뿌리게 되면 그것도 상당히 어렵고 힘들 수 있고 뭐 도덕적 윤리적으로 어떠한 문제점이 있는지 없는지 이 부분도 살펴봐야 될 거거든요.그러면 갑자기 올랐다가 갑자기 훅 꺼질 수도 있어요. 그래서 이게 정치 신인 같은 경우에는 상당히 이렇게 서울시장 같은 경우에는 거의 대통령급으로 검증받을 수밖에 없는 상황이니까 위험할 수도 있지 않을까 그래서 지금 나오는 양자 대결 여론조사 때문에 오세훈 시장이 어렵지 않을까 그렇게 전망하는 것도 좀 무리가 있어 보입니다.
▷ 김형민: 다음 이제 경기지사 선거 좀 한번 볼까요? 후보들 한번 CG 화면에 좀 띄워주시겠어요? 이번에도 민주당은 현직인 김동연 시장을 비롯해서 6선 추미애, 친명 한준호 의원 등 6파전인데 국민의힘은 출마를 공식화한 후보가 아예 제로입니다. 별로 안 보여요. 계속 거론됐던 유승민 전 의원은 전혀 출마 의사가 없다고 선을 그었고 경기 지역 현역인 안철수, 김은혜 의원도 불출마 의사를 밝힌 것 같고 김문수 전 장관 추대론도 나왔는데 가능성은 크지 않고 원외에서는 심재철, 원유철 출마 준비 중으로 알려졌는데 이렇게 되면 경기지사에서는 국힘에서는 그냥 포기하고 넘어가는 수순이 되는 거 아닌지 좀.
▶ 장성철: 포기했어요. 이미 포기하는 수준이 아니라.
▶ 정광재: 아니 어쩌다 정말 경기도가 국민의힘에 이렇게 됐나 저도 참 보면은 참 한숨만 나옵니다. 오죽하면 제가 지난 연휴 기간 동안에 경기지사에 내가 나가 볼까 이런 생각을 할 정도였어요. 맞아요. 제가 솔직히 아니 경기지사 후보가 너무 없는 거예요. 아니 현역 의원 아무도 없잖아요. 지금 그리고 심재철, 원유철 저 두 분들이 4선 6선을 한 의원이기는 하지만 이미 이제 한 번 유권자들로부터 이제 평가가 끝났잖아요. 그리고 저분들 외에 나가겠다는 사람을 못 찾겠어요. 제가 예를 들어서 뭐 유승민 전 의원이나 김은혜 의원이나 이런 분들이 나와 온다고 하면 모를까 야 저 두 분 가운데 누가 최종 후보가 돼 갖고 경기지사 선거를 국민의힘이 치를 수 있을까 제대로 이런 생각이 들더라고요. 그러면 그럴 바엔 차라리 아예 저처럼 그냥 정치 신인이 예전에 저 문재인 전 대통령이 부산 사상에 나왔을 때 2012년 총선이죠. 손수조를 공천했잖아요. 전략 공천 한번 둘이 붙어라 그러니까 어떤 식으로든 손수조 뭐 이기더라도 문재인 전 대통령에게는 뭐 당연한 거 이기는 거고 손수조 후보가 당시에 그래도 선전했어요. 40%대 득표했으니까 그러니까 그런 식으로 아 내가 한번 나가볼까라는 생각이 들 정도더라고요. 정말 국민의힘 경기지사 선거 너무 걱정입니다.
▶ 장성철: 그때는 선거의 여왕 박근혜가 뒤에 있었으니까 40%나 받았지. 지금은 장동혁 대표가 뒤에 있는데 우리 정광재 소장님이 그 정도 받을 수 있을까라는 생각이 들고 이게 쌍철이잖아요. 심재철, 원유철 저도 솔직히 정 소장님처럼 나도 끝에야 철자가 들어가니까 내가 나가 볼까. 그래서 삼철. 이렇게 경선을 해 볼까 정치를 안 하지만 제가 경기도에 오래 살았기 때문에 경쟁력이 있다라고 생각을 했거든요. 그러니까 이게 왜 안 나가냐 질 것 같으니까 안 나가는 거예요. 게임이 안 되니까.
▶ 정광재: 우리 둘이 이렇게 출마를 선언할 그러니까 고민할 정도면 경기지사 우리 경선이 어떻다는 걸 지금 알 수 있는 거잖아요.
▶ 장성철: 이게 포기한 거예요.
▷ 김형민: 아니 이게 포기하면 끝나는 건가요? 어떻게 지방선거가 다가오면 어떻게 국민의힘은 어떤 선택을 내려야 되는 거예요?
▶ 장성철: 아니 선뜻 낼 수 없는 게 그냥 이 두 분이 출마하겠다라고 하면 이 두 분 경선해가지고 이분 중에 한 분이 경기도지사가 되겠죠 쉽지 않네요. 그러니까 이미 포기했다고 보여지고 여당 같은 경우에는 상당히 좀 인물이 많이 나오잖아요. 왜 인물이 많겠어요? 될 것 같으니까 이제 나오는 거죠. 그래서 김동연, 추미애 뭐 이런 분들이 상당히 좀 유력한 후보로 보여지는데 거기도 50 대 50이라고 하더라고요. 그렇게 되면 현재는 당원들에게 추미애 의원이 소유력이 있다 그렇게 생각할 수도 있지만 각종 여론조사를 보면 김동연 현 지사가 상당히 만만치 않은 경쟁력을 갖고 있잖아요. 그러니까 거기도 또 1인 2표 선호 투표가 있다고 하더라고요. 만약에 결선 가게 되면 김동연 현 지사가 유리한 그런 룰이 되지 않을까라는 생각도 들고 김동연 지사가 상당히 이재명 대통령에게 상당히 좀 가까워지려는 노력을 많이 하고 있잖아요. 뭐 김용 전 부원장을 만나려고 한다라든지 킨텍스 사장에 이재명 대통령 친한 분 임명하고 상당히 여러 가지 노력을 하는 거 보면은 좀 김동연 지사에 대한 거부감도 상당히 좀 완화되지 않을까 그래서 저는 민주당은 김동연 지사가 될 가능성이 높지 않을까.
▶ 정광재: 아 그래요? 저는 김동연 지사 어렵다고 보는데. 이유가 왜냐하면 민주당 내에 김동연 지사에 대해서 판단은 이미 끝난 거 아니었었나요? 그러니까 유시민 작가가 김동연 같이 머리 검은 짐승 기르지 말라고 이런 류의 얘기를 했었었잖아요. 얘기했어요. 지난 대선 후보 때 이재명 대통령하고 김동연 지사도 후보로 나왔었잖아요. 둘이 격돌할 때 그 쇼츠 유명한데. 유시민 작가가 김동연 이런 사람 안 된다고 막 엄청나게 비판했었어요. 그래서 저는 김동연 지사가 지금 전체 여론 뭐 전체 도민을 상대로 한 여론조사에서는 1등 하죠. 현역 프리미엄이 있습니다. 그런데 민주당 지지자로만 놓고 보면 추미애 의원하고 비슷한 수준이에요. 그런데 추미애 의원은 그 한준호 뭐 다른 사람들 표까지 어차피 끌고 오니까 그 결선 투표 가면 끌고 올 수 있거든요. 그렇게 보면 김동연 지사가 자신하기 어렵겠다라고 생각했거든요. 그리고 경기도가 61개 지역구 의원이 있거든요. 국민의힘이 6명의 현역 의원이 있습니다. 그러니까 10분의 1을 딱 갖고 있는 거예요. 누구 있냐 하면 분당 갑을 그리고 연천 동두천 1명 포천 가평 1명 이천 1명 양평 여주 1명 이렇게 6명이에요. 이분들이 아무도 경기지사 나가겠다고 얘기를 못하고 있어요. 아니 원래 현역 의원 3선 하면 3선 정도 했으면 야 이제 나도 큰 정치하겠다라고 해서 광역단체장 선거에 나가는 건 공식 아닌가요? 특히 경기지사 같은 경우에는 차기 대권 후보로도 갈 수 있는 길인데 그런데 아무도 용기 내서 내가 경기지사 나가겠다라고 하는 사람이 없는 걸 보면서 아 참 우리 당 참 걱정이다. 경기도에서.
▷ 김형민: 이 경기지사 선거 다음 얘기로 넘어가면 재보선도 판이 굉장히 좀 커졌어요. 맞습니다. 이게 지금 4곳은 확정이고 10곳에서 많게는 16곳까지 보는 곳도 있는데 이게 제가 좀 최근에 재미있게 봤던 게 이제 주목했던 게 송영길 대표 소나무당 송영길 대표가 계양 을 출마를 검토를 좀 하고 있어요. 이 송영길 대표 같은 경우에는 사실상 일각에서는 이재명 대통령한테 그 지역구를 좀 양보를 하고 서울시장에 나갔다 이런 얘기도 있는데 이 또 여기 여기에 또 이제 김남준 청와대 대변인이 출마를 좀 준비를 하고 있는 것 같아요.제가 궁금했던 거는 개인적으로 궁금했던 게 송영길 대표가 과연 전략 공천을 받을 수 있을 것인지 이게 좀.
▶ 장성철: 정리됐어요. 여기 송영길 대표 계양 을 나갑니다.그리고 김남준 대변인은 박찬대 전 원내대표가 빠지는.
▶ 정광재: 연수 갑인가?
▶ 장성철: 연수 그쪽으로 좀 정리가 거의 다 된 것 같아요. 그래서 뭐 이거는 그렇게 민주당 내에서 또 청와대랑 큰 갈등이 벌어질 것 같지는 않고 송영길 대표에 대해서 민주당 의원들이나 당원들이 상당히 미안한 마음을 가지고 있대요. 그렇기 때문에 복당도 아마 우리 추석 연휴 끝나면 바로 처리가 될 것 같고 원래 또 양보를 한 부분이 있잖아요. 그래서 이거는 이렇게 그냥 쭉 정리가 돼버린 것 같습니다. 이미 논란이 될 것도 없을 것 같아요. 이런 얘기하라고 저를 부른 거 아니겠습니까?
▷ 김형민: 이런 내부 정보를 위해서.
▶ 정광재: 그 강호의 도가 아무리 땅에 떨어졌어도 송영길 전 의원을 계양 을에 민주당이 공천 안 하고 이재명 대통령이 공천 안 한다면 야 어떻게 그럴 수 있어 라는 평가가 나올 것 같아요. 왜냐하면 여러 방송에서 얘기했는데 이재명 대통령을 지금의 자리에 만든 두 남자 맞아 꼽으라면 첫 번째 남자 윤석열 전 대통령. 두 번째 남자 송영길 맞아요. 세 번째가 이해찬 전 의원 정도 될 겁니다. 그 정도로 2022년 이재명 대통령에게 송영길은 정말 하늘에서 내려온 귀인이에요. 귀인 만약에 2022년 6월 선거에 서울시장 선거 안 나가고 거기 보궐로 만들어주지 않고 사실 그전에 조정이 된 거잖아요. 내가 서울시장 나가니까 이 지역에 이재명 대통령 나오시라 그 당시에 뭐 이렇게 해 준 사람이 송영길 의원이잖아요. 그런데 그 송영길 의원을 나 몰라라 지금 계양 을로 또 전입신고까지 했다는데 이때 만약에 송영길 정말 나 몰라라 한다면 이야 정말 정치에 이재명 대통령은 을이 없구나 이런 평가가 될 수도 있는 이런 평가를 받을 것 같아요. 반대로 아니 2심에서 무죄지만 여전히 그 내용만 놓고 보면 돈 봉투 안 돌렸다는 건 아니고 불법 정치자금이 없었다는 건 아니다 이렇게 얘기할 수 있잖아요.사실 상대 진영에서 우리가 국민의힘에서는 그런데 그런 거를 감안하고라도 해당 지역에 민주당이 워낙 이번 선거가 유리하게 진행될 거기 때문에 그런 그 비판 같은 거 의식 안 하고 야 송영길은 계양 을 박찬대 지역구에는 그럼 김남준 이렇게 하더라도 이길 수 있다라는 자신감이 있는 거예요. 저는 이거 국민의힘이 잘못해서 그럽니다. 국민의힘이 정말 대안정당으로서 민주당의 위협이 될 수 있는 존재였다면 눈치 많이 보겠죠. 야 송영길도 그거 또 그렇게 줄 수 있겠어 괜히 이러다 낙선하는 거 아니야 이렇게 될 텐데 워낙 선거구도 또 지역 이런 게 명확하다 보니까 민주당은 눈치도 안 보고 그냥 주는 것 같아요.
▷ 김형민: 그러면 두 번째 주제 열어보겠습니다. 두 번째 주제는 한동훈 콘서트서 국힘 입당 모집 자 먼저 사진을 한번 볼까요? 사진을 보면 저기 최근 한 전 대표 토크 콘서트 현장이에요. 여기서 찍힌 건데 첫 번째 사진은 뭐 남성 몇 분이 국민의힘 현수막이 설치된 테이블에서 막 뭔가를 적고 있어요. 서류 같은 거를 테이블도 여러 개 보이고 사람들이 꽤 많이 몰렸죠. 보니까 두 번째 사진을 보면 이게 뭐야 저기 당원 가입 전단지네요. 네 1대 10대 100 1명이 10명을 모으면 100% 변화합니다 라고 돼 있는데 이게 그러니까 한 전 대표 콘서트 앞에서 이제 이렇게 국민의힘 당원 모집 부스가 설치된 건데 배현진 의원 서울시당청년위가 추진한 것 같더라고요.당원 모집을 한 거 두고 한 전 대표가 사실 제명을 당한 상황에서 당원 국힘 당원 모집을 한다는 건 이번 선거에 불출마하고 다음 선거를 기약한다 뭐 이런 해석도 나와요.
▶ 정광재: 국민의힘에서 정치를 계속하겠다라는 뜻은 맞는데 이번 선거에 불출마하겠다라는 뜻인지는 모르겠습니다. 그리고 이 당원 모집과 관련해서는 사실 여기서 당원 모집을 해도 되느냐라는 부분에 대해서 선관위에 문의를 해 갖고 뭐 이런 이런 이런 조건이 되니까 해도 된다라고 해서 유권 해석을 받고 당원 모집을 한 걸로 제가 알고 있거든요. 근데 불출마 하는지 안 하는지는 저도 모르겠고 아마 지금 한동훈 전 대표 본인도 모를 것 같은데 왜냐하면 아 진짜로 출마해야 한다라고 얘기하는 사람들이 많아요.
▷ 김형민: 그런데 주변에.
▶ 정광재: 반대로 야 이번 출마에서 떨어질 경우에 물론 정치적 성과가 아예 없는 건 아니겠지만 진짜로 한동훈 전 대표의 정치적인 위기가 올 수도 있다라고 얘기하는 사람들도 많고 떨어지게 된다면 그리고 또 여전히 당내의 세력은 성일종 의원이 얘기한 것처럼 이번에 그냥 나오지 말고 잠시 휴식 기회를 가지면 언젠가 당이 또 찾는 시기가 있지 않겠느냐라고 얘기하는 사람들도 있거든요. 그래서 대진표가 어느 해당 지역에 어떤 후보들이 다 완성이 되면 그때 최종 결론이 나오지 지금은 본인도 본인 마음을 모를 것 같습니다. 아직은 제가 생각하기엔.
▷ 김형민: 결국은 이 지지자분들은 한 전 대표가 당으로 돌아와야 된다 뭐 이런 게 좀 많아요. 의견이 좀 어때요?
▶ 정광재: 아니 한 전 대표도 본인이 국민의힘에서 정치하겠다는 생각이 강해요. 그러니까 그러니까 계속해서 던진 메시지가 탈당하지 말아 달라 언젠가 우리가 주인이 된다. 우리가 국가의 중심 세력이고 그래서 역전승이라는 얘기를 했잖아요. 그런 정치 복귀 시나리오를 갖고 있는 걸로 알고 있습니다.
▷ 김형민: 이게 보면은 그때 토크 콘서트 오신 분들 보면은 다 이제 친한계 그러니까 한동훈 지지자분들이실 텐데 나의 영웅이 이 제명당한 국힘의 당원에 가입해라라고 하는 게 사실 조금 언뜻 납득은 안 가는데.
▶ 장성철: 근데 그건 살펴봐야 될 것 같아요. 이거 한동훈 대표나 한동훈 대표 측에서 당원 가입하자 왜 우리가 국민의힘 떠나면 안 되잖아 국민의힘 떠나서 정치를 하지 않으려면 내 편 당원들이 많아야 돼. 그러니까 당원 모집하자 이렇게 결정한 건지 아니면 특정 당협에서 이거를 그냥 단독으로 추진한 건지 그건 좀 살펴봐야 될 것 같고 제가 얘기 듣기로는 뭐 송파 당협에서 이거를 그냥 개별적으로 했다 그런 얘기를 좀 들었거든요. 그래서 그 부분을 좀 살펴봐야 되는데 한동훈 대표가 지금 국민의힘에서 정치하기는 힘들잖아요. 그런데 국민의힘에서 아마 계속 지도부 선출 룰이라든지 아니면 후보자 선출 룰 이런 것들을 당원들을 기본적으로 50% 이상 항상 룰 세팅을 해 놓을 거예요. 그렇다면 당원에서 이겨야 그래도 국민의힘 안에서 활동할 수가 있으니까 당원 모집은 당연히 해야 되는 것이 아닌가.
▷ 김형민: 추구를 도모하더라도
▶ 장성철: 그럼요. 그렇죠 맞습니다.
▷ 김형민: 이게 이제 한동훈 전 대표 얘기를 조금 더 좀 연결을 해 보면 이 선택지 어떤 선택을 할 거냐에 대한 관심이 쏠리고 있어요. SNS에 설 인사에 이렇게 남겼더라고요. 결국 따뜻한 봄이 올 것이라 믿는다. 국민 여러분과 아까 소장님 말씀하셨던 함께 가겠다 어떤 어려움이 있더라도 좋은 정치를 꼭 해내겠다라고 했거든요. 이게 이 출마를 미루고 지선 이후에 장동혁 체제 심판을 기다리겠다 이런 계산인 건지 이 메시지를 보면 아니면 무소속 출마로 나가 가지고 입성 후에 이 장동혁 대표가 당권을 겨루겠다 이런 뜻인지.
▶ 정광재: 제가 말씀드린 것처럼 본인 마음을 본인도 지금 모를 정도로 굉장히 어려운 시기를 보내고 있는 거죠. 저는 이게 지금은 굉장히 격변기라 다양한 사람들의 의견을 들으면서 실제로 어떻게 해야 되는지를 고민하는 시기지 방향을 딱 정해놓고 아 이렇게 해야겠다라는 시기는 아닌 것 같아요. 정치적으로 좀 유연하게 대응해야 하는 시기지 내가 뭘 하겠다라고 정해놓은 다음에 그다음서부터는 가야 하는 스텝이 정해지잖아요. 이거를 지금 예측하기가 어렵다는 거죠.
▷ 김형민: 그런데 이제 한 전 대표에 대한 평가 중에 항상 따라붙는 게 어떤 선택을 좀 하고 액션을 좀 취해야 되지 않냐 뭐 이런 좀 비판적인 평가도 조금 나오고.
▶ 정광재: 그래서 이번 선거가 어렵더라도 정치적인 판단을 받아봐라 국민들로부터 이런 얘기를 하는 분들이라고 생각하거든요. 그러니까 그런 의견도 듣고 있고 아까 얘기드렸던 것처럼 반대 의견도 듣고 있는데 모르겠어요. 정말 그 나중에 대진표가 다 정해졌을 때 실제로 해당 제가 참모라면 어느 지역에 나가서 정말 당선 가능성이 일부라도 확보가 된다면 출마하시라라고 얘기를 드릴 것 같은데 지금 예를 들어서 대구 부산 선거 보궐 선거구가 정해진 곳도 없어요. 그렇죠 아직은 대구도 예를 들어서 이진숙 후보가 당선이 되면 대구 보궐선거가 안 나옵니다. 전재수 의원 북구 갑에서 이제 전재수 의원은 나갈 것 같아 네 제가 생각에 나갈 것 같은데 그럼 북구 갑에서는 보궐 선거가 생길 가능성이 큰데 거기서 한번 해 보면 이길 수 있겠다라고 생각된다면 나가실 수도 있겠죠. 근데 이거는 제가 좀 가까이 있는 사람이니까 좀 말을 하기가 좀 어려울 것 같고 우리 장 소장님한테.
▶ 장성철: 공을 던져요. 왜 저한테.
▶ 정광재: 물어보는 게 좋을 것 같아요.
▶ 장성철: 아니 배지 할 가능성이 높으면 그 지역구가 이번 재보궐 선거 나오면 무조건 나가야죠. 그런데 지금 아직 적당한 곳이 안 나왔기 때문에 나온다 안 나온다 재보궐 선거 프레임에 한동훈 대표가 갇히는 것은 별로 좋은 것 같지 않아요. 왜냐하면 당선되기 불리한 지역구만 재보궐 선거 지역구로 나왔어. 그런데 본인은 6월 달에 나 재보궐 선거 나오면 무조건 출마해 가지고 배지 달고 돌아와야지 그렇게 되면 수도권의 어려운 지역에 그럼 당신 나가라 이렇게 막 여러 군데서 요구가 나올 수 있잖아요.그런데 거기 나와서 떨어졌어. 그 정치적인 타격이 엄청 크거든요.
▷ 김형민: 그래서 그렇다면 결국 대구 아니냐.
▶ 장성철: 대구나 부산이나 이렇게 당선될 만한 곳에 가야죠. 많은 분들이 어떻게 한동훈까지도 대구에 갈 생각을 하냐 막 이렇게 얘기를 하고 있는데 일단은 정치권에서는 배지 안 달면 사람 취급을 못 받고 있기 때문에 일단은 사람이 되기 위해서라도 일단은 배지를 달아야 된다. 그런데 본인도 말씀 잘하신 것 같이 본인도 어떻게 해야 될지 모를 거예요. 왜냐하면 뭐 선택지가 있어야 선택을 하지 선택지가 지금 없는데 만약에 만약을 이렇게 얘기하는 것은 적절하지 않은 것 같아요.
▶ 정광재: 지금 그러니까 사지선다형의 객관식 문제가 아니라 지금 정말로 뭐 뭐를 논하라야 그러니까 아주 주관식, 서술식 문제가 나온 거예요. 서술형 문제에 대해서 실제 문장을 쓰기도 어려운 상황이에요. 지금.
▶ 장성철: 배지는 달아야죠. 왜냐하면 이번에 배지 안 달면 내년도 2027년 4월에 재보궐 선거가 몇 군데 나올 거예요. 근데 거기도 적당한 데가 안 나와 그럼 2028년 4월 총선까지 2년 동안 거의 배지 없이 그냥 콘서트 하고 라방하고 정광재 대변인하고 저녁 먹으면서 내가 어떻게 했으면 좋겠니 막 이제 이런 일밖에 못해요. 그거는 본인의 정치적인 미래에 있어서도 상당히 좋지가 않다 그런 생각이 듭니다. 무리를 해서라도 나가야죠.
▶ 정광재: 아 무리를 해서 나간다면 어쨌든 대구나 부산이 될 거예요.대구 왜냐하면 수도권은 어려워요. 어렵지 예를 들어서 뭐 평택을 이런 데들 얘기하는데 민주당 국민의힘 나오는 상황에서 가뜩이나 국민의힘하고 민주당이 1 대 1로 붙어도 민주당이 되는 지역인데 거기서 나가서 어떻게 당선이 될 수 있겠어요.
▶ 장성철: 이준석 대표처럼 동탄에 나와 가지고 거대 양당이 후보들 이기고 해야 지도자로 우뚝 서는 거 아닙니까?
▶ 정광재: 그니까 그런 지역들이.
▶ 장성철: 참모들이 이렇게 허약해서 어떻게 합니까.
▶ 정광재: 그런 지역들이 나오면 당연히 얘기를 하죠. 이준석 대표도 그때 당시에 마지막까지도 대고 나간다고 했었던 거예요. 그러다가 야 유권자 지형을 보니까 전국 평균 연령 30, 40세로 가장 나이 어린 동탄에 가면 3자 구도에서도 이길 수 있겠다라고.
▷ 김형민: 결국 전략을 짠 거죠.
▶ 정광재: 그럼요. 그래갖고 간 거지 지금은 재보궐로 나오는 지역이 워낙 제한적이잖아요. 민주당이 유리한 지역이고 부산 대구에서 정말 나오느냐 안 나오느냐 그 지역에서 어떤 대진표가 완성되느냐 이거에 따라서 달라져 그러니까 무소속 후보는요. 가장 큰 장점이라면 뭐냐 하면 몸이 가볍다는 거예요. 마지막까지 다른 사람들 어떻게 움직이는 거 보고 판단할 수 있는데 최종 판단을 뭐 하려고 지금 가고 내가 먼저 하겠습니다. 이렇게 얘기하냐.
▶ 장성철: 그렇죠.
▷ 김형민: 이게 이제 아까 소장님께서 부산 얘기하셨는데 결국 전재수 의원 지역구였던 부산 북구 갑 여기서 조국 대표랑 한동훈 전 대표랑 이제 성사가 될지 이거 분석하시는 분들은.
▶ 장성철: 근데 4월 30일 날 전재수 후보가 그만두지 않아요. 그러면 보궐선거 이번에 없어요. 내년으로 넘어가요.
▶ 정광재: 그게 5월 3일까지 가능하거든요. 그렇군요. 그런데 그렇게 하면 또 전재수 의원은 부산시장 되기 어려울 겁니다. 그러면 야 너 부산시장 나오겠다는 사람이 배지 하나 못 버리고 나와 이런 식의 또 굉장히 정치적 비판을 받기 때문에.
▶ 장성철: 저는 끝까지 부산 북구의 지역 현안을 챙기기 위해서 최대한 늦게 사퇴하겠습니다. 뭐 그럴 수 있지.
▶ 정광재: 그렇게 되면 부산시장 당선되기 어려워요. 제가 생각에 전재수 의원이 그런 선택지가 가능은 하거든요. 네 시간상으로 네 근데 만약에 그 보궐 선거를 안 만들기 위해서 5월 3일날 사퇴하고 내가 저 부산 시장에 나가겠다라고 하면 부산 시민들이 전재수 의원에 대해서 좋게 평가 안 할 겁니다.
▷ 김형민: 챙길 거 다 챙기고.
▶ 정광재: 그렇죠 이런 평가가.
▷ 김형민: 있을 수 있으니까.
▶ 장성철: 제가 만약 한동훈 대표의 참모라면 부산 나가라고 하겠어요. 부산 대구보다는 부산 이유는 왜냐하면 거기가 좀 가능성도 있어 보이고 부산 지역이 그래도 좀 반골 기질이 좀 있거든요. 확실히 장동혁 체제에 대해서 대구보다는 부산에서의 민심이 더 안 좋아요. 야 국민의힘 정신 차려야 돼 이렇게 여러 가지 민심과 여론이 뭉칠 가능성이 좀 높습니다. 그렇다면 국민의힘의 미래 지도자인 한동훈 대표에 대해서 그냥 어 내 당을 떠나서 한동훈은 지켜줘야지 그렇게 나올 분들이 좀 더 많을 것 같고 보다 더 큰 정치인으로 거듭나기 위해서는 대권을 꿈꾸기 위해서는 그래도 지역적인 확고한 기반이 있어야 되거든요. 대구 경북은 보수 우파의 성지니까 거기는 그냥 국민의힘이라든지 아니면 보수 우파의 후보가 되면 당연히 거기는 지역적인 기반이 마련되는데 부산을 만약에 한동훈 대표가 그렇게 큰 연고는 없지만 지역적인 확고한 기반을 마련한다면 다음번에 당에서 룰 세팅을 어떻게 하든 또한 어떤 국회 내에서의 세력이 좀 약하더라도 확고한 지역적인 기반이 있으면 차기에 2028년도 총선 공천이라든지 대선 출마하는 데 상당히 좀 유리한 근거지를 마련하는 것이 아니냐 그런 생각이 들어서 저는 이번에 부산 가서 한번 승부 걸고 배지 달고 돌아와라 그렇게 한번 추천해 드리고 싶습니다.
▶ 정광재: 저도 이거 사실 제가 오래전서부터 재보궐 선거 지역에 한동훈 전 대표 이건 제명 훨씬 전의 얘기입니다. 한다면 부산에서 북구가 가능성이 있다라고 말씀드렸었고 거의 같은 논리예요. 우리나라 천만 영화 공식 아세요? 뭐죠? 부산을 배경으로 한 영화. 친구, 부산행, 해운대. 부산이 그 아까 얘기한 반골 기질이라는 것도 있다고 그랬잖아요. 네 야성이 굉장히 강한 곳이에요. 누가 이렇게 뭐 좀 안 좋은 일을 당하고 있는 것 같아 다수로부터 그러면 야 얘는 우리가 도와줘야 돼 이런 식의 정서가 있고 그리고 지역적으로 부산에서 정치적인 영향력을 확보하게 된다면 대선에서도 진짜 큰 힘을 갖게 됩니다. 부산에서 이기게 된다면 아니 벌써 우리 부산 출신 대통령이 몇 번 나왔어요. 김영삼 대통령, 노무현 대통령, 문재인 대통령, 그렇잖아요. 그래서 저도 가능한 곳은 사실 그 부산 북구에 나온다면 대구보다는 훨씬 유리할 것 같고 대구는 뭐라 그럴까 반 한동훈 정서도 분명히 있어요. 그리고 해당 지역이 어디가 나올지 모르겠지만 이진숙 전 방통위원장이 부산시장 선거에 나가느냐 못 나가느냐가 굉장히 중요할 것 같거든요. 만약에 그 이진숙 전 방통위원장이 대구시장 후보가 안 되면 해당 지역의 국회의원 선거에 나올 가능성도 있어요. 그렇게 되면 이진숙·한동훈·민주당 이렇게 됐을 때 저는 뭐 상당히 어렵다고 보거든요. 그런데 부산은 그런 정서가 분명히 있거든요. 언더독을 응원하는 정서 그러니까 롯데 자이언츠 그렇게 못해도 부산 팬들이 열렬히 응원하는 거 아닙니까? 언더독을 응원해요. 부산은.
▷ 김형민: 알겠습니다. 지방선거나 선거 이슈들은 조금 한번 훑어봤고 이제 세 번째 주제를 한번 공개해 보겠습니다. 세 번째 주제는 똘똘한 한 채 대 안 똘똘한 여섯 채인데요. 똘똘한 한 채는 이제 분당에 있는 이재명 대통령 집을 말하는 것이고 안 똘똘한 6채는 장동혁 대표 명의의 6채를 말하는 건데 이 설 연휴 이틀 동안 이 장동혁 대표랑 이재명 대통령이 SNS에 아주 치열한 설전을 벌였어요. 이 대통령이 먼저 SNS에 장 대표가 주택 6채를 보유한 다주택자라는 내용의 기사를 공유하면서 장 대표를 향해서 다주택자 특혜를 유지해야 하냐 뭐 이렇게 공개 질문을 던졌고 장 대표는 불효자 운다며 95세 노모가 살고 계시는 집까지 올렸어요. 그런데 또 장 대표가 다음 날 이 대통령 질문에 답을 하겠다 이어서 글을 올리면서 이 대통령을 향해선 국민을 갈라치기 하는 선거 브로커 같은 느낌만 든다 뭐 팔겠다고 했던 아파트 뭐 언제 왜 안 파냐 뭐 이렇게 얘기했어요. 그러니까 여기서 끝나나 했더니 또 이제 이 대통령이 또 오늘 새벽에 SNS에 사회악은 다주택자들이 아니라 다주택자가 돈이 되게 만든 정치인들이라 사실상 또 이제 장동혁 대표를 직격을 했습니다. 이 부동산 1차 설전 승자는?
▶ 장성철: 이재명 대통령이죠. 왜냐하면 이재명 대통령은 정책적 논리적으로 접근을 하고 있어요. 부동산 집값을 잡겠다라는 목표를 갖고 정책적인 접근을 하고 있단 말이에요. 그런데 장동혁 대표는 감성적 선동적인 지금 대응을 하고 있단 말이에요. 야당 대표라면요. 여당이나 대통령이 이런 정책을 했을 때 이건 잘못됐어요. 문제점이 첫 번째 두 번째 세 번째 이거예요. 저희 우리 국민의힘은요 이런 대안을 갖고 있습니다. 첫째 둘째 셋째 이렇게 해야 되는데 노모 집 앞에 가서 2년 전인가 3년 전에 찍은 눈 치우는 사진하고 이렇게 하늘 바라보는 사진 그렇게 감성적으로 접근해 봤자 이게 먹히겠냐고요. 그리고 대한민국 국민 중에 다주택자가 많아요. 아니면 집 없는 사람 그리고 집 한 채 있는 사람 누가 더 많냐고요. 싸움 구도 자체가 이거는 불리한 구도예요. 그러면 정책적으로 정책위에서 제대로 뒷받침해야 되는데 장동혁 대표가 정책위원회에서의 뒷받침도 제대로 못 받고 있지 않느냐 그래서 저는 이거는 장동혁 대표의 완패다. 그렇게 보여집니다.
▶ 정광재: 다주택이 돈이 되게 만든 정치인들 누굽니까? 노무현 전 대통령하고 문재인 전 대통령 아니에요. 주택 가격을 이렇게 급등시킨 사람들이 진보 정권에서 부동산 정책 실패로 급등한 거잖아요. 그러니까 다주택자들 많아진 거죠. 어 장 소장님 좋은 말씀하셨는데 이게 구도만 놓고 보면 장동혁 대표가 얘기한 것처럼 아니 이재명 대통령 말이야 선거 브로커처럼 활동하고 있다라고 하는 게 딱 맞아요. 왜냐하면 1가구 2주택자가 230만 명이에요. 1가구 3주택자가 한 30만 명 되고 그 이상 1가구 4주택 100채 갖고 있던 사람도 있다니까 이 사람들이 한 30만 해서 한 300만 명 정도 됩니다. 우리나라에 다주택자라고 하는 사람들이 나머지 4900만 명이 1주택자 또는 무주택자예요. 네 이 구도에서 아무리 좋은 얘기를 한다고 하더라도 이 구도 자체는 무주택자나 1주택자에게 유리할 수밖에 없는 거예요. 그걸 얘기하는 이재명 대통령이 유리할 수밖에 없는 입장이에요. 그러면 그 과정에서 뭐가 잘못됐는지를 비판해야 되는데 장동혁 대표는 그 얘기를 한 거죠. 다주택자가 본인이 원해서 적극적으로 투기에 나서서 다주택자 된 사람들이 있겠지만 그렇지 않고 상속을 받거나 그렇죠. 이런 본인 같은 경우가 대표적인 거잖아요. 우리나라에서 0.1채 지분 10%만 갖고 있어도 다주택자가 되는 겁니다. 그렇죠 장동혁 대표 같은 경우에는 장인어른 돌아가시고 장모님만 살아 계시는데 그 상속받는 과정에서 지분 10%인가 갖고 있는데도 그거 한 채로 꼽히고 있어요. 그리고 뭐 구로 집이라든가 여의도 오피스텔 대전 집 여기는 사실 상당히 실수요에 가까운 다주택이었거든요. 저는 어 장동혁 대표도 적극적으로 이 문제를 좀 해소하겠다 나 이거 오피스텔이나 뭐 이런 거 팔려고 팔겠다라고 하는 정치적 제스처를 보인다면 더 명분이 생길 것도 같아요. 하여튼 굉장히 이게 좀 불리한 이슈는 맞죠? 다주택자는 소수고 1주택자 무주택자는 다수이기 때문에 다주택자들을 뭐 본인들은 악마화 하는 거 아니다라고 하지만 마귀가 끼었다면서 돈 마귀가 끼어서 다주택자 됐다면서요? 그러면 악마화 하는 거 맞죠.
▷ 김형민: 애초에 이 설전은 기울어진 운동장이니까 이재명 대통령이 좀 우리한 위치를 설 수밖에 없는 거예요. 그렇죠 그리고 이제 보면은 다른 이슈로 조금 넘어가 보면 이 설 전에 이슈이긴 한데 청와대 오찬 가기로 했다가 1시간 전에 취소를 했어요. 이게 뭐 여러 매체에서 평가가 좀 나오긴 했는데.
▶ 장성철: 그래도 제가 방송을 좀 하러 다니는데 제가 방송하러 갔을 때 국민의힘 패널이라든가 민주당 패널 아니면 앵커분들 스태프 분들 다 얘기 나눠봐도 장동혁 대표 잘했네라고 얘기하는 분이 한 분도 없더라고요. 야당 대표라면 본인이 갖고 있는 그런 문제점 인식 아니 법사위에서 여야 대표 회담 하자고 해놓고 왜 그런 재판소원제 왜 그걸 강행 처리해 이거 우리를 무시하는 거 아니야 그 얘기를 바로 그 앞에 가서 했어야죠. 없든 뭐 이게 막 소리치든 정청래 이재명 이 두 분을 앞에다 두고 그런 얘기하면 되잖아요. 왜 그것을 명분으로 삼아서 왜 안 가냐고요. 이거는 장동혁 대표가 야당 대표로서 자격이 없다 이렇게 말씀을 드리고 지금까지 장동혁 대표의 하는 여러 가지 행태를 보니까 야당 당대표라는 정치적 무게감을 감당할 만한 수준의 정치력을 갖고 있지 못하는 것 같다.전 그렇게 결론을 내렸고 이거 대단히 찬성하고 좋아하는 분들이 있더라고요. 전한길 고성국 잘했다. 야 장동혁 시원하다 그 사람들 말 따라가면요 망합니다. 그래서 저는 장동혁 대표 상당히 부적절하고 잘못된 일을 하지 않았느냐 그렇게 비판하고 싶어요.
▶ 정광재: 저는 뭐 잘했다라고는 못하는데 그럴 수도 있었겠다.
▶ 장성철: 뭘 그럴 수가 있어요?
▶ 정광재: 그럴 수도 있었겠다.
▶ 장성철: 가서 따지면 되잖아요.
▶ 정광재: 왜 그럴 수도 있었겠다라고 말씀드리냐 하면 최고위원들이 잇따라 공개적으로 가지 말아야 한다라고 얘기를 했어요. 그런 면에서 그럴 수도 있었겠다. 그리고 사실 시기상으로 놓고 보면 전날 법사위가 일방적으로 처리했었을 때 그때 SNS 상에 올렸어야죠. 그렇죠 자 루 이런 식으로 하면 저 내일 예정된 오찬 못 가겠다 라고 했었으면 이런 비판은 안 나왔을 것 같은데 그 그거는 분명히 잘못됐죠. 그런데 저는 나중에 최고위원회의 결과 가지 않겠다라고 한 건 잘했다는 거 아닙니다. 그럴 수도 있었겠다라고 설명을 드리는 거고 이게 궁금하더라고요. 사전 최고위원회의가 열리거든요. 한 8시 30, 40분에 모여서 최고위원들이 오늘 뭐 이런 얘기하고 뭐 할 겁니다라고 얘기하잖아요. 그런데 그 자리에서도 최고위원들이 얘기했다는 거예요. 가지 않는 게 좋겠다. 근데 왜 장동혁 대표는 그 모두 발언에서 너 오늘 가기로 했다 이 얘기를 왜 했을까 그거 안 하고 그냥 뭐 마지막에 그 최고위원들과의 의견들을 종합해 보니 가지 않는 게 좋겠다고 해서 내가 당 지도부의 의견을 받들어서 못 가겠다라고 했었으면 이 정도 파장은 안 있었을 텐데 그건 좀 아쉽다.
▷ 김형민: 이게 그러면 최고위원들이랑 이 커뮤니케이션이 안 됐던 걸까요?
▶ 정광재: 사전에 얘기했대요. 그런데 그때만 하더라도 그래도 가겠다라고 했는데 공개적인 모두 발언에서 또 최고위원들의 반발이 나오니까 아 그러면 가지 않는 것이 좋겠다라고.
▶ 장성철: 정치력과 정치적인 판단력 이런 것들이 부족하다. 이렇게 볼 수밖에 없죠. 가지 말라고 하는 최고위원들을 설득해야죠. 아니 우리 김민수 최고위원 내가 가가지고 더 강하게 얘기할게 이렇게 얘기를 했어야죠. 왜 그거를 본인 말을 뒤집어요? 정치력이 없는 거예요 판단력이 부족한 겁니다. 수준이 낮은 겁니다. 그렇습니다. 되게 앵커님이 곤란해 하시네요.
▶ 정광재: 아무 당적도 없고 아무 당적도 없고 그냥 하고 싶은 얘기 다 하면서 사는 우리 장성철 소장이 부러울 따름입니다.
▶ 장성철: 탈당하세요!
▷ 김형민: 우리 당명 얘기 한 번만 딱 마지막으로 하나만 하고 끝낼까요? 이 당명 이제 국민의힘이 설 직후에 이제 설이 끝나면 연휴 끝나면 당명 개정 이제 작업에 들어가요. 우리 소장님께서도 이슈가 됐던 당명이 하나 있었고 이 자유공화당 유력한데 어떻게 좀 보시는지.
▶ 장성철: 공화당이라는 단어는 꼭 들어야 할 것 같습니다. 제가 듣기로는 앞에 그냥 서술어 붙이지 않고 그냥 공화당 세 글자로 하겠다라는 얘기를 들었는데 상당히 좀 부적절한 것 같습니다.퇴행적이에요. 공화당이라고 하면 박정희 전 대통령 생각날 거고 박정희의 독재 그리고 유신 이러한 이미지가 있습니다. 공화라는 단어는 상당히 민주주의에 걸맞은 말이긴 하지만 장동혁 대표가 과연 공화주의라는 민주주의의 개념 자체를 이해하고 있는 것이냐 그렇게 봤을 때는 본인들이 지금 행동하고 있는 그러한 이미지에도 맞지도 않고 과거 퇴행적이라는 것 때문에 저는 바꿔봤자 뭐 할까 그런 생각이 좀 듭니다.
▶ 정광재: 자유공화당이라는 이름이 언급됐었더라고요. 그런데 그게 두 글자로 우리가 언론에서 많이 평가를 하잖아요. 자유당이나 공화당이나 자공당이나 너무 국민들에게 감동을 주기 어려운 이름인 것 같아서. 자유당은 이승만 사사오입 개헌이나 뭐 이런 식으로 되는 거고 공화당도 아까 얘기하신 공화라는 말은 참 좋거든요. 왕당파의 반대되는 공화 개념 좋은데 아무래도 박정희 대통령은 공과 중에 분명 공이 많은 대통령이지만 정치적으로는 또 유신 독재 이런 이미지가 남아 있기 때문에 모르겠어요. 끝까지 고민할 것 같은데 공화라는 이름은 들어갈 것 같다고 하더라고요.
▶ 장성철: 한심해요.
▶ 정광재: 공화당이 그런 민주당 지금 민주당이 있잖아요. 민주당은 민주라는 이름을 계속 오래 쓰고 있는데 미국이 민주당과 공화당으로 이렇게 양당 정치를 하고 있으니까 민주당과 그냥 완전히 대비되는 개념으로 공화당 하려고 하는 움직임도 있는 것 같아요.
▶ 장성철: 그래서 뭐 앞에 자유자가 붙든 안 붙든 일단 언론에 하는 약칭은 기본적으로 공화당이 될 것 같다 좀 그런 생각이 드는데 당명이 미래의 가치를 담보한다 미래 지향적이다 이렇게 느껴져야 되는데 과거 지향적 퇴행적인 이미지를 주는 것 같아서 오래 못 갈 것 같아요.이것도 당명조차도 바꿨어요. 지방선거 대패했어요. 그럼 그냥 그 당명 계속 같이 쓰겠다고 하겠냐고요. 그리고 분명히 여론조사 나올 거예요. 공화당이라는 당명 어떻습니까? 찬성 여론이 높을까 반대 여론이 높을까 그런 생각도 들어서 얼마 못 갈 것 같습니다.
▷ 김형민: 알겠습니다. 자 정치를 부탁해 설 특집 60분 라이브는 여기까지 하겠습니다. 지금까지 장성철 공론센터 소장님, 그다음에 정광재 동연정치연구소장님 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
