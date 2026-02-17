李, ‘설마가 부동산 잡는 해’ 만화 공유…또 부동산 메시지

이재명 대통령이 17일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 ‘설마가 부동산 잡는 해’라는 제목의 만화를 공유하며 부동산 투기 근절 기조를 재차 부각했다.
이 대통령은 이날 오후 인스타그램 게시글에 관련 만화를 올리고 “재미 있네요”라고 적었다.
해당 만화에는 2026년의 상징인 붉은 말이 ‘땅투기’라고 적힌 멧돼지를 발로 짓누르는 장면이 담겼다. 멧돼지 옆 말풍선 속에는 “설마…부동산 불패 신화가 죽을 리…켁”이라는 문구가 포함됐다.
이 만화를 그린 박순찬 기자는 “2026년 병오년(丙午年)은 ‘붉은 말의 해’”라며 “부동산 투기와의 전쟁을 선포한 이재명 정부는 오로지 시민들의 개혁에 대한 열망을 믿고 달려나가길 기대한다”고 적었다.
앞서 이날 이 대통령은 오후에도 자신의 X(옛 트위터)에 “부동산공화국을 극복하는 것이든, 안전하고 평화로운 나라를 만드는 것이든, 공정하고 합리적인 세상을 만드는 것이든, 성장·발전하는 나라를 만드는 것이든, 두려움을 모두 떨쳐내고 촌음까지 아껴 사력을 다하겠다”면서 부동산 문제를 거론했다.
전날에는 국민의힘 장동혁 대표와 다주택자 규제를 두고 SNS에서 설전을 벌였다. 부동산 정책을 둘러싼 청와대와 야당 간의 공방은 당분간 이어질 것으로 보인다.
