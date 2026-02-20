본문으로 바로가기
[고양이 눈]길 위에서 지붕 위로
2026-02-20 23:06
2026년 2월 20일 23시 06분
변영욱 기자
여러 길을 달렸던 타이어가 이제는 낡은 한옥 지붕 위에 놓였습니다. 땅을 떠나 바람을 막아내는 또 다른 삶을 시작했습니다.
―서울 종로구 옥인동에서
길 위에서 지붕 위로
다시, 시작
놀란 얼굴
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
