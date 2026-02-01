[프리미엄뷰]기업형 프라이빗 클라우드도 ‘구축’ 말고 ‘구독’하세요

신세계I&C, 구독형 클라우드 서비스 ‘스파로스 원’ 출시
대규모 초기 투자 비용 부담 없이 AI 플랫폼 구축
구축형 인프라 대비 총 소유 비용 최대 25% 절감
퍼블릭 클라우드 연계 하이브리드 운영 가능
《기업 정보기술(IT) 인프라의 패러다임이 ‘구축’에서 ‘구독’으로 이동하고 있다. 초기 투자 부담은 낮추고, 안정성과 확장성을 동시에 확보하려는 수요가 커지면서 엔터프라이즈 시장에서도 구독형 프라이빗 클라우드 서비스가 새로운 대안으로 떠오르고 있는 것.》
필요한 만큼 구독하는 기업형 프라이빗 클라우드 서비스
신세계아이앤씨가 뉴타닉스와 전략적 협력을 강화하고 뉴타닉스 클라우드 플랫폼 솔루션 기반으로 설계한 AI 레디(AI-ready) 엔터프라이즈 구독형 클라우드 서비스 ‘스파로스 원(Spharos One)’을 출시한다. 이 서비스는 프라이빗 클라우드 현대화와 차세대 인공지능(AI) 워크로드를 지원한다.
‘스파로스 원’은 기업이 대규모 초기 투자 없이도 프라이빗 클라우드와 AI 플랫폼을 구축할 수 있도록 유연한 서비스형 클라우드(Cloud-as-a-Service) 구독 모델을 제공한다. 기존 구축형 인프라 대비 총 소유 비용(TCO)을 최대 25%까지 절감하면서 AI 기반 서비스 수요 증가에 대응하는 인프라 확장성과 민첩성을 동시에 확보할 수 있다.
솔루션 구성 또한 기업의 다양한 수요에 맞춰 유연하게 설계됐다. 프라이빗 클라우드 서버 기반 가상화 환경을 구성할 수 있는 엔터프라이즈 전용 인프라 솔루션을 바탕으로 AI 최적화 인프라와 플랫폼 확장, 스토리지와 데이터베이스 솔루션 등 폭넓은 라인업을 갖췄다. 기업은 자사의 IT 환경이나 클라우드 도입 목적에 따라 필요한 특정 기능을 선택해 최적의 인프라를 구축할 수 있으며, 퍼블릭 클라우드와 연계한 하이브리드 운영도 가능하다.
해당 서비스는 온프레미스 환경에서 전환 중인 기업, 급속한 데이터 증가로 인해 인프라 확장과 통합 관리가 필요한 기업, 프라이빗 클라우드 이전을 통해 기존 IT 인프라를 현대화하려는 기업을 위해 맞춤 설계됐다.
컨설팅·도입·운영·보안까지… 엔터프라이즈 풀스택 클라우드 전략
신세계아이앤씨는 뉴타닉스의 ASP(Authorized Support Partner)이자 서비스 프로바이더로서 HD한국조선해양, 동원그룹, BNK금융그룹 등 대규모 클라우드 구축 사업을 수행하며 엔터프라이즈 환경에서 검증된 운영 역량을 축적해 왔다.
이번 ‘스파로스 원’ 서비스 론칭을 기점으로 구축형 인프라 중심의 사업 구조에서 나아가 구독형 프라이빗 클라우드 서비스로 사업 영역을 확장하고 엔터프라이즈 특화 서비스 라인업을 강화해 새로운 성장 동력으로 삼는다는 전략이다.
이 밖에 신세계아이앤씨는 자사의 클라우드 관리 플랫폼 ‘스파로스 CMP’의 기술력을 바탕으로 보안 플랫폼 기업과 협력해 프로비저닝부터 인프라, 애플리케이션, 로그, 이벤트 등 운영 데이터를 통합적으로 모니터링하고 서비스 성능 저하나 장애 징후를 조기에 탐지 및 대응할 수 있는 체계를 구축해 안정적인 클라우드 운영을 지원하고 있다.
설계 단계에서는 보안 아키텍처와 표준 정책을 반영하고, 운영 단계에서는 접근 통제, 취약점 점검, 위협 탐지, 대응까지 하나의 체계로 통합 관리하는 등 클라우드 전 주기에 걸친 보안 운영 역량도 갖췄다. 모의 해킹 기반 사전 점검, 물리 보안, 보안 컨설팅 역량을 결합해 고객 환경에 맞춘 개선 방안을 제시함으로써 복잡한 클라우드 환경에서도 안정성과 규제 대응력을 동시에 확보할 수 있도록 돕는다.
AX 전환과 함께 엔터프라이즈 클라우드 시장이 비용 효율성과 확장성은 물론이고 보다 강화된 보안 안정성을 요구하는 단계로 접어든 가운데 인프라 설계, 도입부터 운영, 관리 및 보안 체계 강화까지 신세계아이앤씨만의 엔드 투 엔드 전략으로 기업 고객들의 성공적인 클라우드 전환을 지원할 수 있을 것으로 기대된다.
