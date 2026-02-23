[고양이 눈]너와 함께라면

  • 동아일보

붉은 담벼락 위, 밖을 향해 세워진 농구대 하나. 코트도, 3점 라인도 따로 없습니다. 길거리에서 누군가의 슛 한 방을 기다립니다.

―서울 중구 남산동에서

#농구대#붉은 담벼락#길거리 농구#서울 중구#남산동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

