[고양이 눈]흑백의 질주

검은 차 위에 하얀 눈이 내려앉아 또렷한 흑백 대비를 이룹니다. 차는 미처 녹지 못한 눈을 이고 달립니다. 겨울에만 만날 수 있는 조합입니다.

―서울 서대문구 홍제동에서

#검은 차#하얀 눈#흑백 대비#겨울 풍경#차량 위 눈#서대문구#홍제동
양회성 기자 yohan@donga.com
