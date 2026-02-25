본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]흑백의 질주
동아일보
입력
2026-02-25 23:09
2026년 2월 25일 23시 09분
양회성 기자
검은 차 위에 하얀 눈이 내려앉아 또렷한 흑백 대비를 이룹니다. 차는 미처 녹지 못한 눈을 이고 달립니다. 겨울에만 만날 수 있는 조합입니다.
―서울 서대문구 홍제동에서
고양이 눈
>
흑백의 질주
꽃길만 걷자
너와 함께라면
양회성 기자 yohan@donga.com
