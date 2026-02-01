[프리미엄뷰]고객 경험 중심 ‘가전 플래그십 스토어’로 오세요

국내 최대 ‘롯데하이마트 잠실점’ 리뉴얼 오픈
국내 최대 타건샵-커스텀 PC 전문관 등 마련
욕실-주방 등 공간별 상담… 렌털 서비스 지원
롯데하이마트(대표 남창희)가 2월 10일 잠실점을 리뉴얼해 오프라인 가전 매장을 대표하는 ‘고객 경험 중심의 플래그십 스토어’로 새롭게 선보였다. 서울 송파구 잠실동에 위치한 롯데하이마트 잠실점은 총면적 3760m²(약 1130평)에 달하는 국내 최대 규모의 가전 매장으로, 잠실 ‘롯데타운’을 찾아오는 고객들의 ‘가전 라이프’에 새로운 장을 제시할 계획이다.
고객의 라이프 스테이지별 경험 강화한 국내 최대 체험형 플래그십 스토어
롯데하이마트 잠실점은 고객의 라이프 스테이지별로 새롭고 깊이 있는 경험을 제시하는 국내 최대 경험형 플래그십 매장이다. 먼저 개성과 개인 취향, 자신만의 일상생활에 가치를 두는 20, 30대 고객들을 위해서는 모바일 전문관 ‘MOTOPIA(모토피아)’를 비롯해 국내 최다 브랜드의 키보드 상품 및 커스텀 키보드까지 만나볼 수 있는 국내 최대 규모의 타건샵, AMD, MSI, ASUS 등 인기 브랜드의 부품을 직접 살펴보며 나만의 PC를 커스터마이즈해 즉석에서 조립 서비스를 받을 수 있는 ‘커스텀 PC 전문관’ 등을 배치했다. 또한 닌텐도, 플레이스테이션 등 인기 콘솔과 ‘메타(META)’ ‘피코(PICO)’ 등 글로벌 브랜드의 가상현실(VR) 기기를 직접 체험할 수 있는 게이밍·VR 체험존, 캐논 소니 니콘 파나소닉 등 주요 카메라 브랜드별 전문관과 카메라 동호인들을 위한 문화 공간 등을 통해 오프라인만의 체험 기반 쇼핑이 주는 즐거움을 한층 더 업그레이드했다.
30대 후반부터 40대 후반 고객에게는 가족을 위해 집 안 공간을 업그레이드할 수 있는 체험형 콘텐츠와 함께 다양한 라이프스타일을 제안한다. 특히 아파트에 거주하는 고객의 경우, 거주 중인 아파트별 공간에 맞는 가전 및 인테리어, 내구재 설비의 맞춤 상담을 통해 다양한 라이프스타일을 제시한다. ‘욕실 및 주방 설비 전문 편집숍’에서는 국내외 인기 브랜드의 싱크볼, 수전 등 주방 설비를 비롯해 해외 프리미엄 브랜드의 샤워기, 욕조 등 욕실 설비 내구재 상품을 경험하며 상담받을 수 있다. 또한, 국내외 브랜드의 조명과 실링팬, 중문, 도어 핸들 등도 가전과 함께 한곳에서 상담받고 구매할 수 있다. 이 밖에도 로봇청소기 전문관, 주방가전 카테고리관에서는 국내외 유명 브랜드 상품들을 최다 구색으로 만나볼 수 있다.
생활 속에서 여유를 찾아가는 50, 60대 고객들을 위한 초프리미엄 라이프스타일 콘텐츠 또한 잠실점의 핵심 요소다. 국내외 명품 빌트인 주방가전을 브랜드별 키친 쇼룸으로 구성한 ‘프리미엄 키친 빌트인 가전’ 브랜드관에서는 삼성 ‘데이코’, 독일 ‘리페르(Liebherr)’를 비롯해 주방 레인지후드 글로벌 1위 브랜드인 이탈리아 ‘엘리카(Elica)’ 등 국내외 유명 브랜드의 프리미엄 빌트인 주방가전을 선보인다. 이탈리아 ‘우녹스 까사(UNOX CASA)’의 빌트인 오븐, 프랑스 와인셀러 브랜드 ‘유로까브(Eurocave)’의 빌트인 와인셀러 ‘인스퍼레이션’ 라인을 국내 최초로 만나볼 수 있으며, 스웨덴의 하이엔드 카메라 브랜드 ‘핫셀블라드(Hasselblad)’의 브랜드관, 프랑스 하이엔드 오디오 브랜드 ‘드비알레(Devialet)’의 플래그십 스토어 등 초프리미엄 라이프스타일도 경험할 수 있도록 했다.
‘가전 라이프 평생 케어’의 범위 한층 더 확장
롯데하이마트는 잠실점 리뉴얼을 통해 ‘구매 전 체험’부터 ‘구매 이후 관리’까지 이어지는 ‘가전 라이프 평생 케어’의 범위를 한층 더 확장했다. 카메라와 모바일 등 일상 밀착형 상품을 직접 사용해볼 수 있는 ‘렌털 서비스’로 고객 경험을 지원해 고객이 자신의 생활 방식에 맞는 제품을 충분히 경험한 뒤 구매를 결정할 수 있도록 했다. 또한 기존에 대형가전, 소형 생활·주방가전 중심으로 운영되던 ‘하이마트 구독’의 영역을 매트리스까지로 확대하고, 향후 침대와 침구 등 라이프스타일 영역으로 확대할 예정이다.
김보경 롯데하이마트 상품본부장은 “롯데하이마트 잠실점은 하이마트의 전략을 집약한 국내 최대 가전 매장으로, 잠실 ‘롯데타운’을 찾아오는 고객들의 가전 라이프에 새로운 장을 제시할 것”이라며 “고객의 라이프스타일에 맞춰 상품, 서비스, 체험 공간 등 전 영역에서 새로운 경험을 제공할 수 있도록 구성했다”고 말했다.
