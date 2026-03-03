본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
“여기 있어요”[고양이 눈]
동아일보
입력
2026-03-03 23:08
2026년 3월 3일 23시 08분
양회성 기자
“여기 있어요” 겨울 호숫가 앙상한 나뭇가지에 스카프가 매여 있습니다. “여기 있어요”라며 주인을 찾아주려는 누군가의 손길이 닿은 듯합니다.
―서울 강서구 마곡동에서
고양이 눈
“여기 있어요”
의지의 자국
무엇으로 보이시나요?
#고양이 눈
#스카프
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
