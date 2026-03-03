“여기 있어요”[고양이 눈]

“여기 있어요” 겨울 호숫가 앙상한 나뭇가지에 스카프가 매여 있습니다. “여기 있어요”라며 주인을 찾아주려는 누군가의 손길이 닿은 듯합니다.

―서울 강서구 마곡동에서
#고양이 눈#스카프
양회성 기자 yohan@donga.com
