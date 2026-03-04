임신 36주차 낙태수술 병원장 징역 6년…법원 “살인죄 성립”

임신 36주차 산모의 태아를 제왕절개 수술로 출산시킨 후 냉동고에 넣어 살해한 병원장이 살인죄로 징역 6년을 선고받았다. 형법상 낙태죄는 2019년 헌법재판소의 헌법불합치 결정에 따라 그 효력을 잃었다. 하지만 재판부는 이와 무관하게 태아가 생존할 수 있는 시점에 모체 밖으로 꺼내 숨지게 한 것은 낙태가 아니라 살인이라고 판단했다.
4일 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관)는 2024년 6월 임신 36주차 태아를 제왕절개 수술로 받은 뒤 냉동고에 넣어 살해한 혐의(살인) 등으로 기소된 병원장 윤모 씨(81)에게 이같이 선고했다. 재판부는 윤 씨의 행위가 단순한 낙태가 아닌 형법상 살해라고 판단하며 “피해자는 빛을 보지 못하고 숨도 한 번 제대로 쉬어보지 못한 채 차디찬 냉장고에서 짧은 생을 마감했다. 하나의 생명으로서 마주했을 고통과 공포를 감히 미뤄 짐작할 수 없다”고 밝혔다.
재판부는 산모 권모 씨(26)에 대해서는 “수익 창출을 위해 살해 과정 동영상을 게시해 사회는 거대한 충격을 받았다”면서도 “국가가 임신·출산·육아의 사회·경제적 조건 개선에 노력을 기울였다면 충분히 다른 결과에 이르렀을 것”이라며 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다. 당시 수술을 집도했던 심모 씨(62)는 징역 4년을, 브로커 2명은 각각 징역 1년과 징역 10개월에 집행유예 2년을 받았다.
