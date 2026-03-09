“3040세대 10명중 4명, 월급 30% 이상 대출 상환에 지출”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 9일 11시 28분

카카오페이 ‘페이어텐션’ 설문조사

카카오페이는 ‘금리인하 요구 서비스’를 출시한 지 한 달 만에 신청자가 100만 명을 돌파했다고 9일 밝혔다. 카카오페이 제공
3040세대 10명 중 4명 꼴로 한 달 소득의 30%가량을 대출 원리금 상환에 쓰고 있다는 조사 결과가 나왔다.

9일 카카오페이의 생활 밀착형 금융 정보 플랫폼 ‘페이어텐션’이 실시한 설문 조사에 따르면 응답자 1만3148명 중 약 37%가 “한 달 소득의 30% 이상을 대출 원리금 상환에 사용하고 있다”고 답했다.

연령대 별로는 경제 활동이 가장 활발한 30대(39.7%)와 40대(40.1%) 응답자 10명 중 4명이 월 소득의 30% 이상을 원리금 상환에 지출하고 있었다. 소득이 감소하는 60대 이상 세대에서도 해당 비중이 30%에 달하는 것으로 나타났다. 세대를 막론하고 대출에 대한 원금, 이자 상환에 부담이 큰 상황이라는 얘기다.

이렇다 보니 소비자들은 소득이 늘어나거나 신용점수가 개선되는 시점에 맞춰 금리인하 요구권을 적극적으로 행사하고 있다. 실제로 카카오페이가 지난달 선보인 ‘금리인하 자동신청 서비스’는 출시 한 달 만에 신청자가 100만 명을 뛰어넘었다. 이 서비스는 마이데이터에 기반해 소비자의 대출 이자를 낮출 수 있는 시기를 포착해 금리인하 요구권을 자동으로 신청해준다. 특히 금융회사가 소비자의 금리인하 요구권을 수용하지 않았을 때 그 이유까지 알려준다.

카카오페이 관계자는 “이번 성과는 금융당국의 정책 지원과 자사의 데이터 혁신이 만나 소비자들의 실익을 높인 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 마이데이터 경쟁력을 더욱 고도화해 정보 격차를 줄이고, 사용자가 체감할 수 있는 금융 혜택을 확대함으로써 상생 금융 생태계 조성에 앞장서겠다”라고 말했다.
#3040세대#대출 원리금 상환#소득 대비 부채#카카오페이#페이어텐션#금리인하 요구권#마이데이터#금융 소비자#금리인하 자동신청 서비스#금융 혜택 확대
강우석 기자 wskang@donga.com
