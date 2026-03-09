“아내 몸에서 피가” 묘한 꿈에 복권 긁었더니 ‘5억원’ 당첨

배우자가 피를 흘리는 특이한 꿈을 꾼 뒤 즉석 복권을 구매했다가 5억 원에 당첨된 남성의 사연이 눈길을 끈다.
9일 복권 수탁사업자 동행복권은 ‘스피또1000’ 103회차 1등 당첨자 인터뷰를 공개했다.
경기 안성시에 거주하는 당첨자 A 씨는 “최근 아내가 특이한 꿈을 꿨다”며 “아내 몸에서 피가 철철 나는 꿈인데, 무섭지도 않고 기분 나쁘지도 않은 묘한 느낌이었다고 한다”고 설명했다.
이 꿈을 길조라고 여긴 A 씨는 곧바로 복권을 구매했고, 즉석복권인 스피또1000을 선택했다.
A 씨는 “구매한 뒤 바로 복권을 긁어 확인하는데 1등 당첨금이 나왔다. 나도 모르게 크게 소리를 질렀다”며 “가족들에게 ‘나 사고 친 것 같다’고 당첨 소식을 전하자 모두 기뻐했다”고 밝혔다.
A 씨는 당첨금을 대출금 상환에 사용할 계획이다. 그는 “개인적으로 진 빚이 있어 심적으로 힘들었는데 당첨금으로 해결할 수 있어 홀가분하고 감사한 생각 뿐”이라고 덧붙였다. 나머지 금액은 주택 마련에 보탤 예정이다.
스피또1000은 동전 등으로 긁어 그 자리에서 바로 당첨 여부를 확인할 수 있는 즉석식 인쇄복권이다. 1등 당첨금 5억 원의 당첨 확률은 500만분의 1(0.0000002%)이다.
