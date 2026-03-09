정원오, 서울시장 출사표…“오세훈식 전시행정 끝내겠다”

더불어민주당 소속 정원오 전 서울 성동구청장이 9일 “세금이 아깝지 않은 서울을 꼭 만들겠다”며 서울시장 선거 공식 출마선언을 했다. 정 전 구청장은 서울시장 선거 출마를 위해 4일 구청장직을 내려놨다.
정 전 구청장은 이날 유튜브를 통해 “이재명 대통령을 뒷받침할 서울시장이 필요하다. 이재명 정부의 국민주권 정부와 함께 정원오의 시민주권 서울이 위기를 기회로 만들겠다”며 이같이 말했다. 그는 2014년 성동구청장에 당선된 뒤 3연임에 성공했다. 정 전 구청장은 “성동에서 말이 아닌 실천으로 증명해왔다”며 “12년 전 제가 처음 구청장이 됐을 때 아무도 주목하지 않던 공장 지대 성수동은 현재 전 세계인의 핫플레이스가 됐다”고 했다. 이어 “정원오의 행정은 시민과 기업이 역량을 마음껏 펼칠 수 있게 돕는 플랫폼이자 조연이었다”며 “이제 서울에서도 시민의 민원은 직접 챙기겠다”고 했다.
정 전 구청장은 오세훈 현 시장을 향해선 “지난 10년 서울시정이 거창한 구호로만 요란했다”며 “이재명 정부는 대한민국의 회복과 도약을 위해 온힘을 다해 뛰고 있는데 서울은 이재명 정부의 효능감과는 거리가 멀다”고 비판했다. 이어 “시민들의 내 집 마련 기대감만 부풀렸을 뿐 전셋값은 오르고 살 곳은 줄었다”며 “수백억 원을 쏟아부은 한강버스는 적자만 키웠다”고 했다. 그러면서 “‘시장이 하고 싶은 일’만 앞세운 대권을 위한 전시행정이 지금 시정의 민낯”이라며 “내란 상처를 딛고 대한민국이 새로 도약하려는 지금 이재명 정부의 대전환은 서울에서도 시작돼야 한다”고 강조했다.
정 전 구청장은 “보여주기식 행정을 끝내겠다”며 “세금이 아깝지 않은 서울을 꼭 만들겠다”고 약속했다. 그는 “AI에 기반한 조건충족 자동인허가 시스템을 도입해 예측가능한 인허가 제도의 시행으로 행정 속도를 2배 높이겠다”고 했다. 또 “사후 복구 중심에서 선제적 예방 투자로 재난 관리의 패러다임을 전면 전환하겠다”고도 했다. 정 전 구청장은 주거 정책과 관련해 정비사업 매니저 제도를 도입하고 시세의 70~80% 수준인 실속형 민간 분양 아파트를 대폭 공급하겠다고 공약했다. 서울 전역을 30분 안에 통근이 가능한 도시로 만들고 집 근처에서도 일할 수 있는 공유오피스를 확충할 계획도 밝혔다.
정 전 구청장은 자신을 “오세훈 시정 10년을 끝낼 수 있는 단 하나의 필승카드”라고 했다. 그는 “일 잘하는 대통령 옆에는 일 잘하는 서울시장이 필요하다”며 “6월 3일은 서울이 다시 시작하는 날”이라고 말했다.
