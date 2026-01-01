‘케데헌’, 아카데미 애니메이션-주제가상 후보에

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌·사진)’가 미국 최고 권위의 영화 시상식 아카데미 2개 부문 후보에 올랐다.
22일(현지 시간) 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 발표한 ‘제98회 아카데미 시상식’ 후보 명단에 따르면, 케데헌은 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’, ‘리틀 아멜리’, ‘아르코’ 등과 함께 장편 애니메이션 부문 후보로 지명됐다. 영화 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’은 주제가상 후보에 이름을 올렸다.
‘골든’은 빌보드 메인 차트 ‘핫 100’에서 OST로는 이례적으로 8주 연속 1위를 차지하는 인기를 누렸다. 이달 11일 열린 골든글로브 어워즈에서 최우수 주제가상을 받은 만큼 아카데미 수상에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다. 제98회 아카데미 시상식은 3월 15일 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린다.
‘골든’은 23일(현지 시간) 발표된 영국의 권위 있는 시상식 ‘제46회 브릿 어워즈’의 ‘올해의 인터내셔널 송’ 후보로도 이름을 올렸다. ‘골든’을 부른 헌트릭스 멤버인 가수 겸 작곡가 이재와 오드리 누나, 레이 아미는 ‘올해의 인터내셔널 그룹’ 부문 후보에 지명됐다.
