野 “25평서 5명 어떻게 살았나”…이혜훈 “잠만 잤다”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 인사청문회에서 한때 장남의 25평 신혼집으로 전입신고를 한 것에 대해 “가족 5명이 대부분 밤에 가서 잠만 잤다”고 밝혔다.
이 후보자는 이날 일가족 5명이 전용면적 25평형 아파트에 어떻게 살았는지 궁금하다는 국민의힘 박대출 의원의 지적에 이같이 답했다.
앞서 이 후보자는 2024년 7월 31일 남편 김영세 교수, 차남과 삼남 등과 함께 일제히 장남의 신혼집으로 전입 신고를 했다.
이 후보자는 ‘용산구 주택에 후보자 일가족 5명과 전세계약 당사자인 장남의 배우자(며느리)와 같이 6명이서 살았다는 것이냐’는 개혁신당 천하람 의원의 질의에 “당시 장남의 약혼자는 용산에서 전출해서 이사했다”고 답한 바 있다.
이와 관련해 박 의원은 “용산의 25평 방 3개짜리에 5명이 가서 살았다. 어떻게 살고 지냈나”고 물었다.
‘대부분 잠만 잤다’는 이 후보자의 답변에 박 의원은 재차 “그 잠을 어떻게 잤느냐”고 추궁했고, 이 후보자는 “잠이야 여름인데 마루에서도 자고 (그랬다)”고 답했다.
이에 박 의원은 “80평 아파트에 살던 34살, 32살, 28살 아들들이 어떻게 한 방에 지냈는지 궁금해서 물어봤는데 대답을 안 하신다”며 “우리 국민들이 판단하실 것”이라고 질의를 마무리했다.
