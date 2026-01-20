“O형 피가 없다”…혈액 보유량 4.4일분, 적신호 켜졌다

예년보다 이른 독감(인플루엔자) 유행과 전공의 파업 종료 이후 대형병원 수술이 늘면서, 국내 혈액 보유량이 빠듯한 흐름을 보이고 있다. 헌혈 참여는 줄어든 반면 의료 현장의 혈액 사용량은 증가해 수급 불균형이 이어지고 있다는 분석이다.
19일 대한적십자사 혈액관리본부에 따르면 이날 기준 전국 적혈구제제 혈액 보유량은 2만1965유닛으로 집계됐다. 하루 평균 사용량이 5022유닛인 점을 고려하면 약 4.4일분에 해당한다.
혈액형별 상황을 보면 O형이 3.7일분으로 가장 부족하다. A형은 4.0일분, AB형은 4.1일분으로 모두 기준선에 못 미쳤다. B형만 5.7일분으로 비교적 여유가 있는 수준을 유지하고 있다.
적십자사는 혈액 보유량이 5일분 아래로 내려가면 부족 징후로 보고 ‘관심’ 단계로 분류하는데, 현재 혈액 수치는 이 기준에 해당한다고 밝혔다.
헌혈 감소의 배경으로는 계절적 요인과 감염병 유행이 함께 거론된다. 1~2월은 방학 영향으로 고등학생·대학생 단체 헌혈이 줄어드는 시기다. 여기에 더해 이번 겨울에는 독감 유행이 평년보다 앞당겨지면서 헌혈 참여가 위축됐다는 분석이 나온다.
질병관리청은 지난해 10월 중순 독감 유행 주의보를 발령했다. 당시에는 독감에 걸린 경우 완치 후 한 달이 지나야 헌혈이 가능해, 헌혈 참여가 감소하는 요인으로 작용했다. 실제로 지난해 2~9월에는 전년 동기보다 헌혈자가 많았지만, 주의보가 내려진 10월 이후에는 전년 대비 1만 명 이상 줄어드는 달이 이어졌다.
여기에 의정 갈등이 마무리되고 전공의들이 의료 현장에 복귀하면서 상황은 더 달라졌다. 대형병원을 중심으로 수술 건수가 늘었고, 이에 따라 병원으로 공급되는 혈액량도 함께 증가했다. 헌혈 감소와 공급 확대가 동시에 나타난 셈이다.
적십자사는 이런 상황을 고려해 올해 1월 1일부터 헌혈 기준을 일부 완화했다. 독감 환자의 헌혈 제한 기간을 기존 ‘치료 종료 후 1개월’에서 ‘치료 종료 시까지’로 조정했다. 치료와 약 복용이 끝났다면 바로 헌혈이 가능해졌다.
혈액관리본부 관계자는 “독감에 걸렸더라도 진료와 약 복용이 종료되면 헌혈할 수 있도록 기준이 바뀌었다”며 “다만 개인별 헌혈 가능 여부는 헌혈 전 문진 과정에서 의료진과 상담이 필요하다”고 설명했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
