장동혁, 나흘만에 퇴원…“당무 조속 복귀 의지”

쌍특검(통일교, 공천헌금)법 관철을 위한 단식을 끝내고 회복 중인 국민의힘 장동혁 대표가 26일 퇴원했다. 22일 병원에 입원한 지 나흘 만이다.
국민의힘은 이날 언론 공지를 통해 “장 대표가 오늘(26일) 점심 무렵 의료진 판단에 따라 퇴원했다”며 “의료진은 충분한 휴식과 회복 치료가 필요하다는 소견을 제시했으나, 재활 및 회복 환경 등을 종합적으로 고려해 퇴원을 결정했다”고 밝혔다. 이어 “퇴원 이후에도 필요한 검사와 치료는 통원 치료로 이어갈 예정”이라며 “장 대표는 엄중한 정국 상황을 고려해 조속히 건강을 회복하고 당무에 복귀하겠다는 의지를 밝혔다”고 전했다.
장 대표는 더불어민주당에 ‘쌍특검’을 요구하며 15일부터 단식 농성에 나섰다. 물만 마시며 단식을 이어간 장 대표는 건강이 급속도로 악화해 단식 6일차인 20일부터 산소발생기를 착용했다. 주변의 중단 권유에도 강행 의지를 밝혀온 장 대표는 단식 8일차인 22일 박근혜 전 대통령이 직접 국회를 찾아 단식 중단을 설득하자 “좀 더 길고 큰 싸움을 위해 단식을 중단한다”고 밝혔다. 이후 장 대표는 병원에 입원해 치료를 받아왔다.
장 대표의 당무 복귀 시점은 아직 정해지지 않았다. 국민의힘은 “장 대표의 건강 회복 상태를 종합적으로 고려해 결정할 계획”이라고 했다. 당무 복귀를 앞둔 장 대표에게는 풀어야 할 현안들이 산적하다. 가장 먼저 한동훈 전 대표의 징계 문제와 관련해 당 중앙윤리위원회의 한 전 대표 제명 처분이 그대로 의결될지 관심이 쏠린다. 또 6·3 지방선거를 4개월여 앞둔 시점에 외연 확장도 핵심 과제로 꼽힌다.
