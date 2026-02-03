“잠수함 사시면 K지상무기 따라갑니다” 韓-獨, 캐나다 수주전

최대 60조 원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 도입 사업을 둘러싸고 한국과 독일의 경쟁이 달아오르고 있다. 한화는 캐나다에 잠수함과 함께 지상무기 현대화 사업을 패키지로 제안하며 현지에 육상무기 생산시설 건립 검토까지 언급했다. 독일은 현지 대학교와 산학협력을 통한 방산 인재 육성책을 앞세워 캐나다 정부를 설득하고 있다.
한화에어로스페이스는 3일 이 회사 창원사업장을 방문한 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관에 K9 자주포와 다연장 로켓 천무, 레드백 보병전투차 등을 연계한 ‘화력 기동 통합 설루션’을 제안했다. 해군에 이어 육군 현대화 사업도 추진 중인 캐나다 정부에 육상무기 패키지를 제안한 것이다.
그러면서 한화는 이 같은 제안을 캐나다가 받아들일 경우 현지에 ‘캐나다형 육상무기 생산기지’를 건설하는 파트너십도 제안했다. 캐나다 정부가 잠수함 도입의 절충교역 방안으로 현지 생산시설 건설을 요구하자 육상 무기 체계와 생산시설을 한꺼번에 제안하며 승부수를 던진 것으로 풀이된다.
독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)도 2일(현지 시간) 캐나다 웨스턴대와 함께 캐나다 국방 관련 연구와 인력 양성을 공동으로 수행하는 내용의 양해각서를 체결했다. 단순 현지 투자 외에도 첨단기술 연구개발을 공동으로 추진하는 방안을 제시하며 캐나다 정부의 환심을 사기 위해 애쓰고 있는 것이다.
두 국가의 이 같은 추가 제안은 퓨어 장관이 “두 나라의 잠수함은 캐나다 해군이 요구하는 필수 조건을 모두 충족한다”고 발언한 직후 나왔다. 퓨어 장관은 2일 한화오션 거제사업장을 방문한 자리에서 “누가 캐나다에 가장 최선의 경제적 기회를 제공하느냐가 관건”이라고 강조했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0