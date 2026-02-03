틱톡에 뜬 ‘쯔양 후원 계좌’…알고 보니 사칭 사기

먹방 유튜버 쯔양이 숏폼 플랫폼을 중심으로 확산 중인 사칭 계정과 금전 요구 사기와 관련해 각별한 주의를 당부했다.
3일 쯔양은 유튜브 커뮤니티에 ‘틱톡 사칭 계정 및 금전 요구 사기 주의 안내’라는 제목의 글을 올렸다. 쯔양은 “틱톡 등 숏폼 플랫폼에서 쯔양을 사칭해 영상을 무단 업로드한 뒤, 개인 명의 계좌로 후원금을 요구하는 사기 행위가 확인됐다”고 밝혔다.
쯔양 측은 “문제가 된 계정은 쯔양과 무관한 제3자 명의 계좌(수협 은행)를 게시해 불특정 다수로부터 금전을 편취하려 하고 있다”며 “절대 입금하지 말라”고 강조했다.
현재 해당 사칭 계정에 대해서는 플랫폼 측에 긴급 게시 중단을 요청한 상태다. 쯔양 측은 무관용 원칙에 따라 형사 고소와 민사 소송 등 법적 대응에도 착수할 예정이라고 설명했다.
쯔양 측은 “어떠한 경우에도 개인 계좌로 후원을 요청하거나 금전을 요구하지 않는다”며 “관련 내용은 반드시 공식 채널을 통해 확인해 달라”고 덧붙였다. 추가 피해를 막기 위해 의심 사례에 대한 제보도 받고 있다고 전했다.
공개된 사칭 계정에는 쯔양의 영상과 사진이 무단 게시돼 있었고, 프로필에는 ‘쯔양 불우이웃돕기 성금 모금 계좌’, ‘쯔양 후원’이라는 문구와 함께 계좌번호가 기재돼 있었다.
쯔양을 둘러싼 사칭 피해는 이번이 처음은 아니다. 과거에도 쯔양이나 촬영팀을 사칭해 음식점과 소상공인에게 접근한 뒤, 고가의 와인을 미리 결제해 달라며 선입금을 요구하는 사례가 여러 차례 발생했다.
쯔양은 먹방 콘텐츠로 약 1300만 명의 구독자를 보유한 유튜브 채널을 운영하고 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0