[오늘의 운세/2월 2일]

● 쥐
48년 넓은 마음으로 칭찬과 부드러움이 더 효과적이다.
60년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
72년 금전거래나 투자는 자제할 것.
84년 다툼이 생기는 날 감정을 억제할 수 있는 지혜 필요.
96년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
08년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다.
● 소
37년 마음에 안 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
49년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
61년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
73년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
85년 구설이 있는 날 가능한 적게 말할 것.
97년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
● 범
38년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
50년 운수 좋은 날, 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
62년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요.
74년 경쟁이 심한 날, 드러나지 않는 거래에 좋은 날.
86년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
98년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
● 토끼
39년 행운의 여신이 함께하고 있다.
51년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
63년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯.
75년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다.
87년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
99년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
● 용
40년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
52년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
64년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
76년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
88년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
00년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
● 뱀
41년 번잡한 일이 있어도 마음을 편하게 할 것.
53년 기대에 못 미치더라도 실망하지 말 것.
65년 좀 더 과감한 용기가 필요하다.
77년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
89년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적.
01년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다.
● 말
42년 큰 그림을 봐라, 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
54년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
66년 중요한 일은 내일을 기약해라.
78년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
90년 망신수 있으니 절대 경거망동 하지 말 것.
02년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
● 양
43년 무리하지 말 것, 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
55년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
67년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
79년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
91년 겸손의 미덕으로 절제와 양보.
03년 일이 많아도 적극적으로 임할 것.
● 원숭이
44년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
56년 참고 기다려라. 모든 것은 세월이 약이다.
68년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
80년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
92년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
04년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
● 닭
45년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
57년 오랜 고질병에서 해방이 되는 기상!
69년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
81년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
93년 일이 풀리지 않을 때일수록 원칙대로 시행할 것.
05년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 개
46년 조언을 해줄 때는 최대한 부드럽게.
58년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다.
70년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
82년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
94년 아무리 친해도 기본 예의는 지킬 것.
06년 기대하지 않았던 곳에서 기쁨이 온다.
● 돼지
47년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
59년 칭찬이 복을 부른다. 칭찬을 많이 해줄 것.
71년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
83년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
95년 불필요한 말은 삼가는 것이 좋다.
07년 넓은 마음으로 상대방 입장에서 생각하여 추진할 것.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0