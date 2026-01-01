[오늘의 운세/2월 1일]

● 쥐
48년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
60년 고집을 세우지 말고, 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
72년 지나치면 모자람만 못한 법.
84년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
96년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다.
08년 주변의 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실 할 것.

● 소
37년 마음은 평화! 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
49년 넓은 마음으로 상대방의 입장에서 생각하면 잘 풀려 나간다.
61년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
73년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
85년 꼼꼼하게 챙겨라, 사소한 일에도 신중을 기할 것.
97년 기다리던 소식을 접하거나 주변상황이 좋아진다.

● 범
38년 건강의 적신호가 있는 날, 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
50년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
62년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
74년 오늘은 바쁠수록 계획을 재점검하여 천천히 할 것.
86년 주위 사람들과 친하게 지낼 것.
98년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.

● 토끼
39년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
51년 운수좋은 날, 어렵던 일이 쉽게 풀어진다.
63년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
75년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
87년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
99년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.

● 용
40년 세 번만 더 생각하고 결정지을 것.
52년 편견을 버리고 마음을 열어라.
64년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
76년 힘들고 답답해도 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
88년 모르는 것은 자존심을 버리고 물어 보라, 큰 화가 된다.
00년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.

● 뱀
41년 과욕하지 말고, 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
53년 상대방의 입장에서 생각하여 절제와 양보가 필요.
65년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
77년 일이 순조롭게 풀린다. 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
89년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
01년 새것도 좋지만 옛것이 더 좋을 수도 있다.

● 말
42년 운수 좋은 날, 이것도 좋고 저것도 좋다.
54년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
66년 멀리 보고 실행할 것, 당장은 어렵지만 큰 복을 부른다.
78년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
90년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
02년 자기의 가치 기준으로 밀고 나갈 것.

● 양
43년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
55년 운수대통. 오랜 숙원이 이루질수 있다.
67년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
79년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯.
91년 자기의 감정을 표현하면 받아들이는 날이다. 애정 표현하면 좋은 날.
03년 이미 결정 난 일에 불평불만 하지 말 것.

● 원숭이
44년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
56년 베푼 만큼 돌아온다.
68년 오늘보다 내일을 위해 실리를 챙겨라, 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
80년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
92년 작은 일에 만족할 것, 과욕은 화를 부른다.
04년 행운이 오고 있다. 자신감 갖고 시도해 볼 것.

● 닭
45년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
57년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯.
69년 구설이 있는 날, 말과 행동에 주의할 것.
81년 운수 좋은 날, 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
93년 충동적인 구매나 언행 주의.
05년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.

● 개
46년 과욕이 화를 부른다, 옛것도 좋지만 집착은 금물.
58년 그동안 힘들게 했던 일이 일시에 풀린다.
70년 모임에서 분위기 주도하고 인기상승.
82년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
94년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
06년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.

● 돼지
47년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
59년 감정에 치우치지 말고, 기본에 충실할 것.
71년 할 수 있는 거만 추진할 것, 지나친 과욕은 금물!
83년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
95년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
07년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.

