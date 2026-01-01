[오늘의 운세/2월 1일]

● 쥐 48년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것. 60년 고집을 세우지 말고, 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것. 72년 지나치면 모자람만 못한 법. 84년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 96년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다. 08년 주변의 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실 할 것.
● 소 37년 마음은 평화! 금전에 지나치게 집착하지 말 것. 49년 넓은 마음으로 상대방의 입장에서 생각하면 잘 풀려 나간다. 61년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만. 73년 강함보다는 부드러움이 더 좋다. 85년 꼼꼼하게 챙겨라, 사소한 일에도 신중을 기할 것. 97년 기다리던 소식을 접하거나 주변상황이 좋아진다.
● 범 38년 건강의 적신호가 있는 날, 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것. 50년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것. 62년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯. 74년 오늘은 바쁠수록 계획을 재점검하여 천천히 할 것. 86년 주위 사람들과 친하게 지낼 것. 98년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
● 토끼 39년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것. 51년 운수좋은 날, 어렵던 일이 쉽게 풀어진다. 63년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다. 75년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라. 87년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯. 99년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
● 용 40년 세 번만 더 생각하고 결정지을 것. 52년 편견을 버리고 마음을 열어라. 64년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다. 76년 힘들고 답답해도 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것. 88년 모르는 것은 자존심을 버리고 물어 보라, 큰 화가 된다. 00년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
● 뱀 41년 과욕하지 말고, 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것. 53년 상대방의 입장에서 생각하여 절제와 양보가 필요. 65년 오늘은 장기적 투자에 유리하다. 77년 일이 순조롭게 풀린다. 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다. 89년 옛 친구를 만나면 행운이 온다. 01년 새것도 좋지만 옛것이 더 좋을 수도 있다.
● 말 42년 운수 좋은 날, 이것도 좋고 저것도 좋다. 54년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것. 66년 멀리 보고 실행할 것, 당장은 어렵지만 큰 복을 부른다. 78년 마음이 가지 않으면 하지 말 것. 90년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것. 02년 자기의 가치 기준으로 밀고 나갈 것.
● 양 43년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨. 55년 운수대통. 오랜 숙원이 이루질수 있다. 67년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다. 79년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯. 91년 자기의 감정을 표현하면 받아들이는 날이다. 애정 표현하면 좋은 날. 03년 이미 결정 난 일에 불평불만 하지 말 것.
● 원숭이 44년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다. 56년 베푼 만큼 돌아온다. 68년 오늘보다 내일을 위해 실리를 챙겨라, 명예도 좋지만 실리도 중요하다. 80년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것. 92년 작은 일에 만족할 것, 과욕은 화를 부른다. 04년 행운이 오고 있다. 자신감 갖고 시도해 볼 것.
● 닭 45년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물. 57년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯. 69년 구설이 있는 날, 말과 행동에 주의할 것. 81년 운수 좋은 날, 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성. 93년 충동적인 구매나 언행 주의. 05년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. ● 개 46년 과욕이 화를 부른다, 옛것도 좋지만 집착은 금물. 58년 그동안 힘들게 했던 일이 일시에 풀린다. 70년 모임에서 분위기 주도하고 인기상승. 82년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것. 94년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식. 06년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
● 돼지 47년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 59년 감정에 치우치지 말고, 기본에 충실할 것. 71년 할 수 있는 거만 추진할 것, 지나친 과욕은 금물! 83년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다. 95년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라. 07년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
