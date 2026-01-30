[오늘의 운세/1월 30일]

● 쥐
48년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯.
60년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
72년 마음에 안 들어도 인정해 줄 것.
84년 노력을 인정해 줘라, 결과도 중요하지만 과정도 중요.
96년 말조심! 불필요한 오해가 생길 수 있다.
08년 자신의 본분을 망각하지 말 것.
● 소
37년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것.
49년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것.
61년 마음에 들어도 무리하지 말 것.
73년 조금 힘들어도 버텨야 한다.
85년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
97년 눈앞의 이익을 포기해야 길이 보인다.
● 범
38년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것.
50년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
62년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
74년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
86년 오늘은 앞만 보고 뛰어라.
98년 가능하면 서로 도와주며 어울려 사는 것이 인생사.
● 토끼
39년 마음의 문을 열면 만사형통.
51년 예상치 못한 경사가 있게 된다.
63년 기분 좋은 날, 즐겁고 행복한 일이 이어진다.
75년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다.
87년 예기치 못한 지출이 생길 수 있다.
99년 마음은 편해지고 몸은 새로운 활력이 생긴다.
● 용
40년 기대하지 않았던 사람에게 도움을 받게 된다.
52년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀어진다.
64년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다.
76년 신경이 예민해질 수 있다.
88년 과음과식 절대금물!
00년 도와준다면 감사하게 받아 들여라.
● 뱀
41년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
53년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다.
65년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
77년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
89년 일이 순풍에 돛을 단 듯 풀린다.
01년 오랜 가뭄에 단비가 내리는 격이다.
● 말
42년 작은 일에서 기쁨을 맛보게 될 듯.
54년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
66년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
78년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
90년 마음 바꾸지 말고 초지일관할 것.
02년 포기하지 않는다면 결국 원하는 바를 이루게 된다.
● 양
43년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
55년 고민하던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다.
67년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
79년 잘 되어가던 일에 갑작스런 문제 생길 수 있다.
91년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
03년 낙심하지 말고 재충전의 기회로 삼아라.
● 원숭이
44년 바쁘긴 해도 유쾌한 하루.
56년 받으려고 생각하지 말고, 주는 것이 이득이다.
68년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯.
80년 모든 것은 시간이 약이다.
92년 매사에 자신감 가지고 행동할 것.
04년 컨디션을 유지하도록 스스로 노력해야 한다.
● 닭
45년 아랫사람에게 잘해주어야 복 받는다.
57년 주변을 정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
69년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
81년 옛것을 지키고 존중할 것.
93년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
05년 매사 긍정적으로 생각해야 한다.
● 개
46년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
58년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
70년 답답하고 힘든 일이 일시에 해결된다.
82년 생각하고 또 생각하고 신중해라, 절대 경거망동 하지 말 것.
94년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
06년 변명하지 말고 실수나 잘못을 솔직하게 인정해라.
● 돼지
47년 운수 좋은 날, 오랫동안 고민한 일이 일거에 해결.
59년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯.
71년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯.
83년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구할 것.
95년 한발 물러서는 양보 필요.
07년 상대를 가볍게 여기지 말고 존중해 줄 것.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0