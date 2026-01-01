[오늘의 운세/1월 29일]

● 쥐 48년 오늘 하루는 특히 감정을 절제할 수 있는 지혜가 필요. 60년 때로는 우유부단한 것도 좋다. 72년 자신의 의사를 분명하게 표현해야 한다. 84년 잔꾀나 편법보다는 정공법이 좋다. 96년 일을 할 때는 몸을 사리지 말 것. 08년 부여된 임무에 100% 충실한 것.
● 소 37년 작은 구설에 큰 영광이 따르는 시기. 49년 마음먹은 일을 과감하게 시도하면 좋은 결과. 61년 늦은 시간까지 밖에 있지 말고 일찍 귀가. 73년 잠시 일상에서 벗어나 보는 것도 좋다. 85년 실속 없이 몸만 바쁘게 될 수 있다. 97년 먼 날을 기다리며, 눈앞의 이익은 포기할 것.
● 범 38년 선물을 받거나 먹을 복 생길 듯. 50년 자녀들 일로 생각이 많아질 수도. 62년 준비하고 계획한 일은 실행해도 좋음. 74년 자신의 주장을 확실하게 표현하고 강행할 것. 86년 노력한 만큼 좋은 결실이 따른다. 98년 명예나 자존심을 우선해야 좋은 날.
● 토끼 39년 취미와 여가생활에 좀 더 많은 투자가 필요. 51년 자신의 생각과 계획에 흔들림이 없도록 할 것. 63년 때로는 알고도 모르는 척. 75년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기. 87년 두 마리 토끼를 쫓다가는 모두 잃게 된다. 99년 운수 좋은 날, 많이 활동하여 많이 얻을 것.
● 용 40년 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상. 52년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 오게 된다. 64년 집안의 경사는 많은 사람에게 알릴 것. 76년 가까운 곳에서 마음의 친구를 찾아라. 88년 너무 깊게 빠져들지 말라. 00년 계획한 일은 계획한 일에만 충실할 것.
● 뱀 41년 미련 갖지 말고 정리할 것은 깔끔히 정리. 53년 가능하면 명분과 원칙대로 할 것. 65년 서로 목적은 같은데 방법에서 차이 날 듯. 77년 내 일이 아니면 관여하지 말 것. 89년 조금만 더 최선을 다해 보아라. 01년 답답했던 일이 일시에 해결된다. 여유를 가져라.
● 말 42년 살갑게 다가오는 사람을 주의할 것. 54년 원칙도 좋지만 때로는 융통성도 필요하다. 66년 행운이 따르니 자신을 가지고 상담을 진행해라. 78년 인내는 쓰지만 그 열매는 달다. 90년 결과도 중요하지만, 과정도 중요하다. 02년 고지가 눈앞에 있다. 조금만 더 노력할 것.
● 양 43년 소비 자제하고 알뜰하게 생활할 것. 55년 승자의 아량과 여유가 필요한 시기. 67년 가볍게 한번 대접 하는 일이 생길 수 있다. 79년 새로운 계획을 수립하면 반드시 성취된다. 91년 꽉 막혔던 고민이 해결된다. 03년 노력한 이상의 성과를 얻어 능력을 인정받는다.
● 원숭이 44년 외출하면 좋은 날, 외출이 큰 행복을 준다. 56년 금전 흐름이 원활하고 목적 달성. 68년 아침부터 좋은 소식 들려오고 몸과 마음 상쾌. 80년 그냥 웃어넘길 수 있는 아량 필요. 92년 오늘은 말과 행동에 특히 주의. 04년 준비한 만큼 이루어진다. 계획을 재점검할 것,
● 닭 45년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요. 57년 마음에 들어도 무리하지는 말 것. 69년 일은 바쁘지만 실속은 적을 수도 있다. 81년 마음을 확 터놓고 이야기해 볼 것. 93년 모처럼 연인과 둘만의 시간을 가져 볼 것. 05년 사소한 약속이라도 지켜라, 신용을 잃을 수 있다. ● 개 46년 무심코 던진 말에 상대방이 상처를 받을 수 있다. 58년 정에 끌려가지 말고 원칙대로만 할 것. 70년 과감하게 시도하면 좋은 결과가 온다. 82년 불필요한 약속 만들지 말 것. 94년 시작에 비해 결과가 부족할 수도 있다. 06년 정직이 최선의 해결책이다. 변명하지 말아라.
● 돼지 47년 꼭 필요한 만남이 아니면 외출 자제. 59년 귀인은 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것. 71년 시작이 좋으면 마무리도 좋다. 83년 결국 큰 결과로 나타나게 되어 있으니 마음의 여유를 가질 것. 95년 좋은 일만 있나, 때로는 싫은 일도 해야 한다. 07년 모든 사람들에게 예의를 갖춰라, 무례하다는 이야기를 듣는다.
