합당 협상도 시작전 ‘정청래-조국 밀약설’ 문자 파장

이재명 정부 국무위원과 더불어민주당 의원이 민주당 정청래 대표와 조국혁신당 조국 대표의 ‘합당 밀약설’을 주장하는 대화를 나눈 장면이 포착되면서 파장이 확산되고 있다. 조국혁신당 일각에서 합당 시 정 대표와 조 대표가 공동대표를 맡아야 한다고 주장한 것을 두고 해당 국무위원이 “밀약 여부 밝혀야”라는 메시지를 민주당 의원에게 보낸 것. 조국혁신당은 “근거 없는 밀약설로 우당(友黨)의 대표를 모욕하지 말라”며 날을 세웠다.
조국혁신당 서왕진 원내대표는 30일 “여권 인사들이 사적 대화에서조차 근거 없는 밀약설을 제기하며 타격 소재를 궁리하는 모습에 강한 유감을 표한다”며 “당 내부의 복잡한 셈법과 분란에 조국혁신당을 끌어들이지 말라”고 맞받았다. 조 대표도 “일부 유튜버가 저와 정 대표가 서로 역할분담을 해서 짰을 거란 온갖 허위 소문을 내고 있는데 너무 황당하다”고 말했다.
서 원내대표가 거론한 텔레그램 메시지는 전날 국회 본회의에서 민주당 의원이 한 국무위원과 합당에 대한 의견을 나눈 내용이다. 해당 국무위원은 ‘공동대표론’에 대한 조국혁신당의 입장문을 공유하며 “밀약? 타격 소재” “밀약 여부 밝혀야” “당명 변경 불가, 나눠 먹기 불가”라고 보냈다. 이에 앞서 조국혁신당 황운하 의원이 “조국혁신당의 독자적인 가치·비전이 담기려면 조국 대표가 공동대표로 참여해야 한다”고 주장한 것을 두고 정 대표와 조 대표가 사전 밀약을 맺은 것 아니냐는 의혹을 제기한 것. 메시지를 받은 민주당 의원은 “일단 지선 전에 (합당을) 급히 해야 하는 게 통(대통령)의 생각이라는 건 바람직하지 않다”고 답했다.
대화를 나눈 의원과 국무위원은 특정되지 않았다. 다만 “밀약? 타격 소재”라는 메시지를 보내는 등 정 대표가 추진하고 있는 합당에 부정적인 인식을 드러낸 만큼 반청(반정청래) 성향의 현역 민주당 의원일 것이라는 추정이 나오고 있다. 반청 측에선 정 대표가 8월 전당대회에서 경쟁자로 거론되는 김민석 국무총리를 상대로 우위를 차지하기 위해 조 대표의 지원을 받으려 한다는 주장이 나오고 있다.
반청 측은 ‘공동대표론’에 대한 비판을 이어갔다. 김 총리와 가까운 민주당 강득구 최고위원은 30일 “일방적으로 조건과 공동대표가 거론되는 것, 민주당 당 명칭 사용 불가, 내용과 시점 모두 분명히 잘못됐다”며 “적어도 (이해찬 전 총리 영결식이 열리는) 내일까지는 자제했어야 하는 사안”이라고 밝혔다.
한편 조 대표는 이날 유튜브에서 정 대표의 합당 제안에 대해 “지선에서 서울과 PK(부산·울산·경남)의 변수를 줄여 지방선거에 압승하자는 판단이 작용했을 것”이라며 “이재명 대통령을 중심으로 집권세력이 중도보수로 확장하는 동시에 왼쪽으로도 확장을 시작한 것”이라고 분석했다. 합당을 두고 민주당 내부에서 의견이 엇갈리는 것에 대해서는 “이재명 정부 또는 이재명 정부 다음의 민주정부를 어떻게 구성할 것인가에 대해 의견차가 발생한 것”이라며 “가까이는 지선, 그 뒤론 2028년(총선), 2030년(대선)까지 가는 큰 구상의 차이가 나타났다”고 진단했다.
댓글 0