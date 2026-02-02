“공선생(공정위)에 들키면 안돼”…밀가루·설탕 등 ‘10조 담합’

밀가루와 설탕 등의 가격을 미리 짬짜미하고 한국전력 입찰 과정 등에서 수년간 담합한 업체들이 재판에 넘겨졌다. 이들이 벌인 담합 규모만 10조 원에 이르는 것으로 파악됐다.
2일 서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 지난해 9월부터 지난달까지 국민 생활필수품 담합 사건을 집중적으로 수사해 시장 질서를 교란하고 물가를 상승시켜 서민 경제를 위협한 52명을 재판에 넘겼다고 밝혔다.
우선 검찰은 밀가루 시장을 교란한 혐의로 대한제분과 사조동아원, 삼양사, 대선제분, 삼화제분, 한탑 등 6곳 대표이사를 포함해 20명을 불구속 기소했다.
이들은 2020년 1월부터 지난해 10월 사이 국내 밀가루 가격 변동 여부, 변동 폭과 그 시기 등을 상호 합의해 결정한 의혹을 받는다. 검찰은 이들의 담합 규모가 5조9913억 원에 이르는 것으로 추산했다.
검찰 조사 결과 담합 기간 밀가루 가격은 최고 42.4% 인상했고 담합 상승세가 주춤한 이후에도 밀가루 가격은 담합 이전과 비교해 22.7% 높은 수준을 유지했다.
설탕 업체들 간 담합도 있었다. CJ제일제당, 삼양사 등 제당사들은 2021년 2월부터 지난해 4월까지 설탕 가격 변동 폭과 시기 등을 합의해 결정하는 방식으로 담합한 혐의를 받는다. 담합규모는 3조2715억 원으로 설탕 가격은 담합 이전과 비교해 66.7% 뛰었다.
한국전력이 발주한 사업을 두고 전력 업체들이 담합한 사건도 검찰에 포착됐다. 효성, 현대, LS 등 업체 10곳은 2015년 3월부터 2022년 9월까지 한전에서 발주한 가스절연개폐장치 입찰 145건에서 사전에 낙찰자와 가격을 미리 정하는 식으로 불공정 행위를 벌인 것으로 검찰은 파악했다. 이들의 담합 규모는 6776억 원이며 업체들이 얻은 부당 이득은 최소 약 1600억 원에 달하는 것으로 파악됐다. 이번 검찰 수사로 드러난 밀가루(5조9913억 원), 설탕(3조2715억 원), 한전 입찰(6776억 원) 담합 규모는 총 9조9404억 원에 이른다. 이 같은 담합으로 이들이 얻은 이익은 경제협력개발기구(OECD) 기준 8986억 원이다. OECD 기준은 매출액의 15%를 부당이득액으로 보고 있다.
이들은 담합을 벌이며 공정거래위원회 조사 등에 대비한 흔적도 발견됐다. 검찰이 확보한 수사 자료에 따르면 이들은 공정위를 ‘공선생’이라 지칭하며 “공선생한테 들키면 안 되니까 연락은 자제하자”라고 했다. 또 직원들에게 하드디스크를 주기적으로 교체하고 망치로 파손 후 배출 처리하라는 지침을 내린 업체도 있었다.
나 부장검사는 “대표이사급 임직원 관여 정도를 정확히 규명해서 기소했고 재판에서 유죄 판결을 받아낼 자신이 있다”고 했다.
