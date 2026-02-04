중국 금 ETF서 10억달러 빠져나갔다…금값 급락 이후 투자심리 흔들

중국 본토 주요 금 상장지수펀드(ETF)에서 하루 만에 약 10억 달러에 달하는 자금이 빠져나가며, 금값 급락 이후 투자심리가 빠르게 흔들리고 있다. 불과 며칠 전까지만 해도 사상 최고가를 향해 몰리던 개인 투자자들은 아시아 거래 시간대에 발생한 급격한 가격 변동을 계기로 포지션을 재조정하는 분위기다.
3일(현지 시간) 블룸버그통신에 따르면 중국 본토의 4대 금 현물 연계 ETF인 화안이푸(Huaan Yifu), 보세라(Bosera), 이펀드(E Fund), 궈타이(Guotai)에서 하루 동안 약 68억 위안(약 9억8000만 달러)의 순유출이 발생했다. 역대 최대 규모의 일간 자금 이탈이다.
이번 자금 유출은 불과 며칠 전 기록적인 자금 유입이 있었던 직후 발생했다. 아시아 시장에서 금 가격이 2013년 이후 최대 낙폭을 기록한 뒤 일부 반등했지만, 저가 매수세가 유입되는 가운데서도 대규모 자금 이탈이 이어지며 차익 실현과 위험 관리가 동시에 나타났다는 분석이 나온다.
시장에서는 최근 금 랠리가 지정학적 불안과 함께, 차기 미 연방준비제도 의장으로 지명된 케빈 워시의 매파 성향과 연준 독립성 우려, 개인투자자 중심의 단기 자금이 겹치며 과열됐다는 지적이 이어져 왔다.
다만 단기 자금 이탈과 달리, 글로벌 기관투자가 사이에서는 저가 매수에 나서려는 움직임도 나타나고 있다.
블룸버그에 따르면 피델리티 인터내셔널의 포트폴리오 매니저 조지 에프스타토풀로스는 금 비중을 최근 약 5%에서 3%로 낮춰 차익을 실현한 뒤, 추가 조정이 나타날 경우 다시 비중을 확대할 계획이라고 밝혔다. 그는 “거품이 상당 부분 해소됐고, 금 상승을 지지하는 중기적 구조 요인은 여전히 유효하다”며 “5~7%가량의 추가 조정이 오면 매수에 나설 것”이라고 말했다.
최근 급락 이후에도 금 전망에 대해 낙관적인 시각을 보이는 글로벌 기관투자가들이 나타나고 있으며, 도이체방크(Deutsche Bank) 역시 금값이 중기적으로 온스당 6000달러까지 상승할 수 있다는 기존 전망을 유지하고 있다. 블룸버그는 중앙은행들의 금 매수 확대와 미국 자산에서 벗어나려는 분산 투자 흐름이 중기적으로 금 수요에 우호적인 환경을 만들고 있다고 분석했다.
다만 단기적으로는 단기 자금의 유입과 이탈이 반복되면서, 시장의 방향성은 당분간 뚜렷한 추세를 찾기보다는 변동성 장세를 이어갈 가능성이 크다는 평가가 나온다.
