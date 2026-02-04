여객기 위로 올라가 춤추고 난동 부린 20대…항공편 2시간 지연

스페인의 한 공항에서 한 남성이 여객기 위에 올라 춤을 추고 전력 질주를 하는 등 난동을 부리는 일이 벌어졌다. 이로 인해 해당 항공편은 2시간 넘게 지연됐다.
2일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 지난달 31일 스페인 발렌시아 마니세스 공항에서 모로코 국적의 24세 남성이 ‘부엘링 항공’의 에어버스 A320 여객기 위에서 소란을 피웠다.
공개된 영상을 보면, 이 남성은 여객기 위에 올라가 지상에 있는 공항 직원들을 향해 조롱을 하는 듯한 모습을 보였다. 또 음료를 마신 뒤 바닥에 뱉고 캔을 던지는가 하면, 기체 위를 두 차례 전력 질주하기도 했다.
이 남성의 기이한 행동은 여기서 멈추지 않았다. 그는 가슴을 두드리고 손짓을 하며 마치 춤을 추는 듯한 모습도 보였다. 자신이 입고 있던 흰색 바람막이를 벗은 뒤 바닥에 던지고 소리를 지르는 등 거칠게 행동하기도 했다.
그가 이 같은 행동을 보인 원인은 아직 알려지지 않았다. 다만, 약 10분간 이어진 그의 돌발 행동으로 인해 암스테르담행 항공편은 약 2시간30분가량 지연됐다.
해당 남성이 항공 안전 규정을 위반했다는 신고를 받고 공항 보안 관계자들은 현장에 출동했다. 그러나 이 남성은 손가락으로 귀를 막으며 간절히 만류하는 직원들의 말을 외면했다.
공항 보안 관계자들의 끈질긴 설득 끝에 이 남성은 기체에서 내려온 것으로 알려졌다. 이 남성이 형사 처벌을 받을지는 명확히 알려지지 않았다.
사고 이후, 해당 항공기는 정밀 점검을 받았으며, 부엘링 항공의 정비팀이 기체 상부 동체를 검사해 손상 여부를 확인했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
