[오늘의 운세/2월 5일]

● 쥐
48년 원칙도 좋지만 융통성도 필요.
60년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루.
72년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다.
84년 오늘은 가족과 함께하는 시간 가져볼 것.
96년 자신의 기준으로 추진할 것.
08년 많이 하면 많이 얻는다, 충실하게 적극적으로 임할 것.
● 소
37년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
49년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
61년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
73년 지출이 많은 날, 충동적인 구매는 자제할 것.
85년 천천히 무리하지 말고, 한발 물러서라. 시간이 약이다.
97년 아집을 버리고, 아랫사람이나 동료의 의견을 반영할 것.
● 범
38년 져주는 것이 결국 이기는 것.
50년 때로는 알고도 모르는 척 해야 할 때가 있다.
62년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
74년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것.
86년 마음의 문을 열면 만사형통.
98년 좋은 소식 들리고 오랜 숙원이 이루어 질 수 있다.
● 토끼
39년 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록.
51년 본의 아닌 구설이 생겨도 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
63년 지나간 일에 얽매이지 말 것.
75년 포기는 빠를수록 좋다.
87년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
99년 지금 힘든 일이 곧 큰 복을 가져다 준다.
● 용
40년 자손으로 인한 기쁨이 있다.
52년 전화위복의 기회가 제공 된다.
64년 강함보다는 부드러움이 큰 성과를 얻는다.
76년 현재는 답답하지만 곧 풀어진다, 묵묵히 추진할 것.
88년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
00년 운수 좋은 날이다. 계획한 일을 강력하게 추진할 것.
● 뱀
41년 자신이 하고 싶은 일을 추진하면 좋은 날.
53년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 따르게 된다.
65년 운수 좋은 날이다. 계획하고 준비한 일을 해라.
77년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
89년 기분 좋은 날, 즐겁고 유쾌한 하루.
01년 구설이 있는 날이다. 언행을 조심해라.
● 말
42년 한발만 물러서면 만사가 편안.
54년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
66년 불필요한 오해가 생길 수 있으니 언행조심!
78년 이동시 가급적 대중교통 이용할 것.
90년 전체적으로 재검토, 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
02년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실 할 것.
● 양
43년 운수 좋은 날, 반가운 소식이 있다.
55년 무리하지 말고 계획한 일만 추진할 것.
67년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제 없다.
79년 될 때를 기다려라, 집착하지 말고 마음을 비울 것.
91년 답답하고 힘들었던 일이 풀리면서 기쁨이 생긴다.
03년 가급적 아랫사람이 자유롭게 할 수 있도록 환경 조성을.
● 원숭이
44년 건강 주의! 외출은 자제. 넘어지면 크게 다친다.
56년 마음은 청춘이요, 몸은 활력이 넘친다.
68년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다.
80년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
92년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실.
04년 답답했던 일이 일시에 풀리는 날.
● 닭
45년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
57년 일에 탄력이 붙거나 행운이 따른다.
69년 작은 돈에 인색하지 말 것.
81년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
93년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
05년 많은 임무가 주어져 힘들어도 과감하게 추진할 것.
● 개
46년 귀인의 도움을 받게 되거나 좋은 일 생긴다.
58년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
70년 충동적인 지출이나 소비 주의.
82년 넓은 마음으로 아랫사람의 의견을 반영할 것.
94년 가급적 사소한 약속도 꼭 지킬 것.
06년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회 할 일 생긴다.
● 돼지
47년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
59년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
71년 과로하거나 무리하지 말 것.
83년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것.
95년 원리원칙 준수, 감정에 끌려 중심 잃지 말 것.
07년 감정이 풍부한 날이다. 자제할 필요가 있다.
인천철학관 박성희 원장
